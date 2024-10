Billets pour les World Series : Freddie Freeman et sa femme Chelsea annoncent un cadeau

Le Bref Le couple puissant de la MLB, Freddie et Chelsea Freeman, a annoncé la distribution de billets pour les World Series sur les réseaux sociaux. L’heureux gagnant recevra deux billets pour les World Series et une balle de baseball dédicacée. Le gagnant devrait être annoncé cette semaine.



Freddie Freeman restera dans l’histoire du sport pour son grand chelem historique lors du premier match de la Série mondiale 2024 entre les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York.

Alors que la série se dirige vers le Bronx pour les World Series Games 3-5, le couple puissant de la MLB, Freddie et Chelsea Freeman, continue de payer au suivant et a annoncé la distribution de billets. Non seulement l’heureux gagnant recevra deux billets pour les World Series, mais il recevra également des souvenirs dédicacés.

Plus tôt cette saison, leur fils de 3 ans, Maximus Freeman, a reçu un diagnostic de syndrome de Guillain-Barré, un trouble neurologique rare.

« Nous sommes très reconnaissants pour votre soutien et votre gentillesse envers notre famille cette saison et souhaitons le rendre à l’un d’entre vous », a déclaré Chelsea Freeman. a écrit sur Instagram.

Pour participer, les fans doivent suivre Freddie et Chelsea Freeman sur Instagram, aimer la publication, identifier trois fans et partager la publication.

Les deux hommes ont commencé à se fréquenter en 2011 et se sont mariés en 2014.