Comment obtenir des billets pour le Bayern Munich est sur les lèvres de tout spectateur souhaitant voir les champions d’Allemagne en série en chair et en os – dans l’un des sites les plus emblématiques et distinctifs du sport.

L’Allianz Arena accueille le Bayern Munich depuis 2005, date à laquelle Les Roten déplacé de l’ancien stade olympique. Détenant 75 024 personnes et bénéficiant d’une ambiance fervente de l’intérieur, l’Allianz est en fait plus célèbre pour que extérieur : le sol s’illumine de teintes vives, généralement de celui qui joue à l’intérieur, mais parfois avec le drapeau de la Fierté, des messages ou d’autres motifs affichés sur la structure bavaroise à motifs de losanges.

Classé au 21e rang en QuatreQuatreDeux La liste des meilleurs stades du monde est un incontournable pour votre liste de choses à faire – et cela aide tellement qu’en tant que locataires, le Bayern y donne généralement tout un spectacle en tant que principal représentant allemand du football liquide. Que vous cherchiez à aller jouer, à faire une visite ou simplement à prendre une photo de l’extérieur, voici FFT guide complet expliquant comment et où vous pouvez obtenir des billets et visiter FC Hollywood une cathédrale convenablement fastueuse. C’est tout simplement l’un des meilleurs billets de football au monde.

Comment obtenir des billets pour le Bayern Munich pour l’Allianz Arena

Comment obtenir des billets pour le Bayern Munich

L’Allianz tous parés de drapeaux avant un match amical contre Manchester United en 2018 (Crédit image : Adam Pretty/Bongarts/Getty Images)

Où puis-je acheter des billets pour le Bayern Munich ?

Tous les billets pour le Bayern Munich sont disponibles à l’achat via fcbayern.com.

L’échange de billets du Bayern peut être utilisé pour récupérer des pièces de rechange.

Quand les billets pour le Bayern Munich sont-ils mis en vente ?

Les billets pour le Bayern peuvent être mis en vente huit semaines avant un match.

Cela peut varier selon le moment où les billets sont mis en vente par le club, alors assurez-vous de vérifier les site web pour le match auquel vous souhaitez assister et abonnez-vous aux notifications lorsque les matchs sont en vente.

Dois-je devenir membre du Bayern Munich pour obtenir des billets ?

Oui. Certains jeux seront filtrés jusqu’à l’adhésion gratuite au site Web – mais pour participer au tirage au sort de la majorité des jeux, vous devrez rejoindre les 300 000 membres du Bayern.

Un abonnement régulier pour les adultes âgés de 26 à 64 ans coûte 60 €. Les seniors de plus de 65 ans et les enfants de moins de 17 ans peuvent obtenir une adhésion pour 30 €, tandis que les jeunes adultes entre 18 et 25 ans paient 40 € pour une adhésion. Les titulaires du badge handicap paient également 30 €. Tous les nouveaux membres paient une cotisation unique de 3 €.

Vous pouvez tout savoir sur les formules d’adhésion du Bayern sur leur site web.

Des prix

La Fns affiche un tifo montrant une photo du légendaire attaquant Gerd Muller à l’Allianz Arena (Crédit image : Alexander Hassenstein/Getty Images)

Combien coûtent les billets pour le Bayern Munich ?



Les billets pour le Bayern Munich peuvent varier de n’importe où entre 15€ à 80€.

Le Bayern a une liste complète des prix des billets pour chaque match sur son site Web. site web.

Hospitalité

Le Bayern Munich propose des forfaits hospitalité, exécutifs et VIP à l’Allianz Arena (Crédit image : Bayern Munich)

L’hospitalité est-elle disponible à l’Allianz Arena du Bayern Munich ?

Oui. Le Bayern Munich propose ce qu’il décrit comme « une restauration du plus haut niveau » pour toutes sortes de formules de match, avec parking inclus.

Vous pouvez en savoir plus chez le Bayern site web.

Emplacement

Comment se rendre à l’Allianz Arena ?

Située à la limite nord du quartier Schwabing-Freimann de Munich, sur la lande de Frottmaning, l’Allianz Arena est facilement accessible via de nombreux transports.

La meilleure façon d’atteindre le sol est de former. Si vous prenez le S-Bahn depuis la gare principale de Munich ou la gare de Munich Est jusqu’à la Marienplatz, vous pouvez ensuite prendre le Ligne de métro U6 vers Garching-Hochbruck pour Frottmaning. Il faut environ 16 minutes pour se rendre de la Marienplatz à Frottmaning.

Si vous voyagez par voiturevous aurez besoin soit de l’autoroute A9 – prendre la sortie 73 vers Munchen-Frottmaning-Sud – soit de l’autoroute A99 – prendre la sortie 12b vers Munchen-Frottmaning-Nord.

Il y a des parkings vélos au nord (Busparkplatz Nord) juste à côté des entrées également.

Parking

Peut-on se garer dans l’établissement Allianz Arena ?

Oui, il y a un parking. Tu peux réserver un parking iciqui coûte 15 € par jour de match.

Hôtels

Y a-t-il des hôtels à proximité de l’Allianz Arena ?

Ouide nombreux hôtels sont situés autour de l’Allianz Arena.

Soulmade a un 9.1 sur Réservation.com et est situé à 3,5 km de l’Allianz Arena. Ce sont des appartements dotés d’une cuisine, d’un jardin, d’un barbecue (oui), d’une réception ouverte 24h/24 et d’un accès par carte-clé.

Vols

Comment puis-je réserver des vols pour Munich ?

Expedia est le meilleur endroit pour réserver des vols vers Munich. Si vous souhaitez partir de Londres, les vols partent généralement de Heathrow.

Vérifier ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

Quand les vols sont-ils les moins chers vers Munich ?

Généralement, Octobre à Novembre.

Sur Expedia, les retours de Londres Heathrow à Munich varient entre 130 et 190 £ en septembre – mais ce montant peut diminuer de moitié à la mi-octobre. Pratique pour les fans de football qui souhaitent voyager pour la Ligue des Champions à l’automne.

Assurez-vous de réserver suffisamment à l’avance et parcourez ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

FAQ sur le stade du Bayern Munich

Le Bayern Munich partage-t-il l’Allianz Arena ? Pas plus. Le Bayern a partagé l’Allianz avec ses voisins du 1860 Munich entre 2005 et 2017, mais est désormais l’unique locataire du terrain.

Dans quel stade joue l’équipe nationale allemande ? L’Allemagne dispute ses matchs à domicile dans tout le pays, après avoir joué dans 43 villes différentes à son époque. Berlin a organisé 46 matches, Stuttgart 32 et Hanovre 28, Dortmund et Munich ayant également accueilli Die Mannschaft.

L’Allianz Arena est-elle toujours éclairée ? Habituellement, l’Allianz Arena est éclairée pendant quelques heures dès le coucher du soleil les jours hors match.

Comment s’éclaire l’Allianz Arena ? Il y a plus de 300 000 lumières LED sur 26 000 mètres carrés autour de l’extérieur de l’Allianz Arena. Le stade possède une membrane extérieure gonflable qui reflète la lumière de l’intérieur.

La bière est-elle servie à l’Allianz Arena ? Bien sûr, c’est l’Allemagne. Il y a 28 kiosques de restauration à l’intérieur de l’Allianz sur deux niveaux, avec de la bière servie au sol.

