LES APPARTEMENTS – Les fans peuvent verrouiller leurs abonnements pour la saison de football Georgia Tech 2024 à partir d’aujourd’hui !

Afin de maximiser le confort des clients, Georgia Tech Athletics a commencé le renouvellement des abonnements et les nouvelles ventes des mois plus tôt que les années précédentes. Les avantages de la date de mise en vente anticipée incluent des plans de paiement plus longs et plus rentables et la nouvelle promotion « 30 jours de cadeaux » de Tech.

Plans de paiement

Les fans qui renouvellent ou achètent de nouveaux abonnements plus tôt bénéficieront le plus d’une date de vente plus précoce, car ils peuvent profiter pleinement des options de plan de paiement sur neuf, six et quatre mois.

30 jours de cadeaux

Tous ceux qui renouvellent leurs billets ou achètent de nouveaux sièges d’ici le 1er décembre participeront à un tirage au sort pour des prix quotidiens, qui comprennent des casques de football Georgia Tech dédicacés par l’entraîneur-chef Brent Key, des passes de touche, des billets de basket-ball masculin Tech, des cartes-cadeaux et des équipements adidas. plus.

Tous les abonnements à la saison de football Georgia Tech 2024 resteront au même prix qu’en 2023, à partir de seulement 225 $. Les avantages supplémentaires de l’abonnement à l’abonnement de saison comprennent :

accès aux meilleurs emplacements pour les cinq matchs au Bobby Dodd Stadium de Hyundai Field, y compris les confrontations de l’Atlantic Coast Conference contre Miami (Floride), NC State et Duke, ainsi que pour le match à domicile des Yellow Jackets le 19 octobre contre Notre Dame au stade Mercedes-Benz ;

accès prioritaire aux billets pour les séries éliminatoires et les matchs à l’extérieur ;

des réductions sur les concessions, les marchandises et les dossiers de chaise Stinger Seat ;

flexibilité des billets avec la possibilité de transférer ou de vendre facilement des billets ;

opportunités de prévente pour d’autres événements au stade Bobby Dodd du Hyundai Field.

La période prolongée permettant aux membres actuels d’abonnements de renouveler leur abonnement pour 2024 court jusqu’au 1er février 2024.

Pour vous connecter à la page de renouvellement d’abonnement (pour les membres actuels d’abonnement), cliquez sur ICI.

Pour devenir un nouveau membre abonnement, cliquez sur ICI.

Fonds Alexander-Tharpe

Le Fonds Alexander-Tharpe est la branche de collecte de fonds de Georgia Tech Athletics, fournissant des bourses d’études, des opérations et des installations aux plus de 400 étudiants-athlètes de Georgia Tech. Participez au développement des champions de tous les jours de Georgia Tech et aidez les Yellow Jackets à concourir pour des championnats aux plus hauts niveaux d’athlétisme universitaire en soutenant le Fonds annuel de bourses d’études sportives, qui offre directement des bourses aux étudiants-athlètes de Georgia Tech. Pour en savoir plus sur le soutien aux Vestes Jaunes, visitez atfund.org.

Pour les dernières informations sur les Georgia Tech Yellow Jackets, suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et à www.ramblinwreck.com.