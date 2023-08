Billets pour Barcelone : Comment obtenir des billets pour Barcelone pour le stade olympique Camp Nou/Lluis Companys

Comment obtenir des billets pour Barcelone est l’une des plus grandes questions de tout fan de match, avec le Camp Nou un temple du tiki-taka depuis le début du siècle et ce goliath de stade, le plus grand terrain de club d’Europe.

Eh bien, la vieille maison épique de Barcelone est actuellement en construction. Non content d’un stade de 99 000 places, le Barça est en train de passer à une capacité franchement étonnante de 105 000 places, transformant ce vieux bâtiment emblématique en un lieu du 21e siècle digne des rois. Pour l’instant, le club est hébergé au stade olympique Lluis Companys, site des Jeux olympiques de 1992 dans la ville – et c’est toujours l’un des billets les plus populaires pour la Ligue des champions et les meilleurs billets pour le football européen.

Le stade olympique peut également accueillir près de 55 000 spectateurs, et comme Barcelone promet constamment le football le plus complexe et les superstars les plus scintillantes d’Europe, il n’y a jamais de mauvais moment pour un voyage en Catalogne pour les voir en action. Que vous cherchiez à assister à un match, à un pèlerinage ou simplement à prendre une photo de l’extérieur du Camp Nou, voici QuatreQuatreDeux guide complet expliquant comment et où obtenir des billets et visiter la maison des Cules. C’est tout simplement l’un des meilleurs billets de football au monde.

Comment obtenir des billets de Barcelone pour le stade olympique Lluis Companys, alors que le Camp Nou est en construction

Comment obtenir des billets pour Barcelone

Les supporters se rassemblent devant le Camp Nou avant le Clasico (Crédit image : Angel Martinez/Getty Images)

Où puis-je acheter des billets pour Barcelone ?

Tous les billets pour Barcelone sont disponibles à l’achat via fcbarcelona.com.

Quand les billets pour Barcelone sont-ils mis en vente ?

Généralement, quatre semaines avant un match.

Heureusement, tous les calendriers de Barcelone sont publiés sur leur site web, avec un bouton à côté de chacun indiquant « Let Me Know » à côté de chacun. Cela signifie que Barcelone vous enverra un e-mail lorsque les billets seront mis en vente, ce qui facilitera la planification de votre voyage autour d’un match.

Dois-je devenir membre de Barcelone pour obtenir des billets ?

Oui, mais c’est gratuit. L’abonnement Basic ne coûte rien.

Si vous souhaitez passer à Basic Plus (fantastique, n’est-ce pas ?), vous pouvez surclasser votre billet pour 35 €. Cela vous permettra d’accéder à ce que le Barça décrit comme les « meilleurs sièges Basic disponibles », ainsi que l’entrée au nouveau musée Barça Immersive Tour. Vous recevrez également un coffret cadeau officiel du Barça et un abonnement d’un an à Culers Premium.

Où joue Barcelone pendant que le Camp Nou est en construction ? Barcelone joue au stade olympique Lluis Companys tandis que le Camp Nou passe de 99 000 places à 105 000. Le stade a été construit à l’origine en 1927 pour l’Exposition internationale de 1929 dans la ville, puis utilisé pour la candidature infructueuse de Barcelone aux Jeux olympiques d’été de 1936 – bien qu’il ait finalement été utilisé pour les Jeux olympiques de 1992. C’est le deuxième plus grand stade de la ville. Catalogne après le Camp Nou et le sixième de toute l’Espagne avec une capacité actuelle de 54 367 places.

Quand Barcelone reviendra-t-il au Camp Nou ? La rénovation du Camp Nou de Barcelone devrait être achevée au cours de la saison 2025/26. Le troisième niveau est démoli et reconstruit avec un toit au-dessus du stade.

Des prix

Pedri de Barcelone tire un corner au Camp Nou (Crédit image : Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Combien coûtent les billets pour Barcelone ?

Les billets à Barcelone commencent à partir de 69 € en fonction du siège, du niveau et du luminaire. Il n’y a aucune différence entre les billets adultes et enfants.

Hospitalité

Hospitalité au Stade Olympique Lluis Companys de Barcelone (Crédit image : Barcelone)

L’hospitalité est-elle disponible au stade olympique Lluis Companys pour Barcelone ?

Oui. Bien qu’elle ne soit présente au stade olympique que temporairement, Barcelone propose des forfaits VIP comprenant les meilleurs emplacements dans le stade pour regarder le match et une restauration complète avec de nombreuses tapas.

Vous pouvez en savoir plus sur fcbarcelona.com.

L’hospitalité sera-t-elle disponible au Camp Nou de Barcelone ?

Oui. Dans le cadre des rénovations du Camp Nou, Barcelone proposera ce qu’il décrit comme « des expériences d’hospitalité VIP nouvelles et innovantes ».

« Notre nouvelle maison proposera des options de sièges de classe mondiale allant des Palcos privés avec une vue imprenable sur le terrain aux sièges VIP avec accès à des salons intérieurs exclusifs », selon le Barça. « Ces nouvelles expériences d’hospitalité feront passer le divertissement des jours de match à un niveau supérieur, que vous en profitiez en tant que fan ou que vous accueilliez vos clients les plus importants. »

Vous pouvez en savoir plus sur les packages VIP qui seront disponibles au Camp Nou et vous abonner à une liste prioritaire sur fcbarcelona.com.

Emplacement

Comment puis-je me rendre au Stade Olympique Lluis Companys ?

Situé à El Poble-sec, à Barcelone, le stade olympique se trouve à proximité relative de la côte et est mieux accessible en métro. Station Plaça Espanya est la station la plus proche, à 20 minutes à pied – et elle est accessible via les lignes 1, 3 et 8.

Le FGC Le chemin de fer catalan passe également devant le stade. Vous aurez besoin des lignes S3, S4, S8, S9, R5, R50, R6 ou R60.

Si vous souhaitez voyager via busil vous faut la Ligne 13, 91, 52, 55, D20 ou H16.

Comment puis-je me rendre au Camp Nou ?

Situé dans le quartier des Corts, le Camp Nou est extrêmement bien desservi et mieux accessible via le métro, avec de nombreuses stations à proximité. Sur la ligne L3, Palaos Reial, Marie Cristine et Les Corts sont tous accessibles à pied, tandis que Badal sur L5 et Collblanc sur L5 et L9 sont tous deux à moins d’un kilomètre du sol.

Une nouvelle gare, Avenue de Xile / Camp Nouest actuellement en construction et sera desservi par les L9 et L10 à la réouverture du terrain.

Vous pouvez également voyager en tramway Trambaix. À environ 680 mètres (0,42 mi) du Camp Nou se trouve le Avenue du Xile station, située sur les lignes T1, T2 et T3.

Le Camp Nou est également desservi par plusieurs Lignes de bus TMBun Ligne AMBet quatre Nitrobus prestations de service. Les jours de match, deux lignes spéciales vers Place Mossen Jacint Verdaguer et à Place de Catalogne courir.

Parking

Peut-on se garer dans l’établissement Stade olympique Lluis Companys ?

Non. Le mieux est de voyager en transports en commun.

Cependant, selon le site officiel du stade olympique, « vous pouvez vous garer sur le parking du Rius i Taulet et monter les escalators jusqu’au stade. La marche dure environ 15 minutes et vous pouvez faire un arrêt à l’arrivée comme au départ. »

Le Camp Nou disposera-t-il d’un parking ?

Oui. Vous pouvez vous garer en entrant via Porte 14 du stade.

« Le stationnement est gratuit pendant les heures d’ouverture du stade et des visites des musées », selon barcelone.com. « Les jours de match, le stationnement est possible sur le même parking jusqu’à 4 heures avant le début du match. »

Hôtels

Y a-t-il des hôtels à proximité du stade olympique Lluis Companys ?

Ouide nombreux hôtels sont situés autour du stade olympique.

L’InterContinental Barcelona a une note de 8,9 sur Booking.com et est situé à 15 minutes à pied du stade. Il dispose d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’une piscine extérieure, de balcons et d’une vue sur la ville.

Quels sont les hôtels proches de Camp Nou ?

Ouiil existe de nombreux hôtels situés autour du Camp Nou.

L’hôtel SOFIA Barcelone a une note de 8,7 sur Booking.com et est situé à neuf minutes à pied du stade. Il y a une connexion Wi-Fi gratuite, une piscine extérieure, une vue sur la ville, un jardin et les animaux de compagnie sont autorisés.

Vols

Comment puis-je réserver des vols pour Barcelone ?

Expedia est le meilleur endroit pour réserver des vols vers l’aéroport de Barcelone-El Prat.

Vérifier ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

Quand les vols sont-ils les moins chers vers Barcelone ?

Généralement, Septembre à Novembre.

Sur Expediales retours de Londres Gatwick à Barcelone varient d’environ 120-150 £ en août – mais cela peut diminuer de moitié à la fin du mois de septembre. Pratique pour les fans de football qui souhaitent voyager pour la Ligue des Champions à l’automne.

Assurez-vous de réserver suffisamment à l’avance et parcourez ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

FAQ sur le stade de Barcelone

Quel est le plus grand stade de football d’Europe ? Le Camp Nou est le plus grand stade de football d’Europe avec une capacité de 99 354 places. Il est actuellement en construction et pourra en accueillir 105 000 à sa réouverture.

Quand le Camp Nou rouvrira-t-il ? Barcelone jouera au stade olympique jusqu’à la saison 2025/26, date à laquelle le Camp Nou rouvrira.

Comment Barcelone peut-il se permettre de rénover le Camp Nou ? Barcelone a levé 413 millions de dollars grâce à un prêt bancaire pour rénover son stade. Le reste des 1,6 milliard de dollars nécessaires a été levé grâce à des placements privés auprès de 20 investisseurs internationaux.

Puis-je encore visiter le Camp Nou pendant les rénovations ? L’expérience Camp Nou standard n’est actuellement pas disponible. Vous pouvez cependant toujours réserver le Visite immersive et musée de Barcelone.

Pourquoi le stade de Barcelone n’est-il pas dans FIFA/EA Sports FC ? Barcelone a conclu un accord avec Konami ces dernières années donnant l’exclusivité du Camp Nou à eFootball.

