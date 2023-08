Billets Newcastle United: Comment obtenir des billets Newcastle pour St James ‘Park

Vous cherchez comment obtenir des billets pour Newcastle United ? Vous n’êtes pas seul, avec les Magpies en hausse depuis la prise de contrôle en 2021 et St James ‘Park qui bascule à nouveau.

Tyneside a souvent été un endroit difficile où aller en Premier League, mais cela s’est multiplié depuis la révolution à Newcastle United. Une fois de plus, le facteur bien-être est de retour avec le Toon car une intensité retrouvée en a fait l’une des ambiances les plus intimidantes de l’élite anglaise. Maintenant, Newcastle est l’un des billets les plus en vogue pour la Premier League – et pour la première fois en deux décennies, l’un des billets les plus en vogue pour la Ligue des champions également.

Classé au n ° 35 en FourFourTwo’s Liste des meilleurs stades du monde, St James’ Park est un parc de 52 000 places avec de superbes vues, une atmosphère rock et l’emplacement enviable d’être en plein centre-ville. Ce terrain vieux de 130 ans a été la maison de Newcastle depuis sa fondation – alors voici FFT guide complet de comment et où vous pouvez obtenir des billets. Howay the lads – c’est tout simplement l’un des meilleurs billets de football en Grande-Bretagne.

Comment obtenir des billets pour Newcastle United pour St James’ Park

Comment obtenir des billets pour Newcastle United

Les joueurs de Newcastle célèbrent l’un de leurs buts contre Tottenham (Crédit image : Getty Images)

Où puis-je acheter des billets pour Newcastle United ?

Tous les billets de Newcastle United sont disponibles à l’achat via NUFC.fr.

Quand les billets de Newcastle United sont-ils généralement mis en vente ?

Généralement, six à huit semaines avant un match.

Cela peut varier, cependant, et les fans sont invités à vérifier livre.NUFC.co.uk pour plus de détails.

Dois-je devenir membre de Newcastle United pour obtenir des billets ?

Oui. De temps en temps, les billets de Newcastle United seront mis en vente générale – en particulier pour les matchs féminins – mais votre meilleure chance est de devenir membre du club.

Peu de jeux vont directement à la vente générale – vous pouvez explorer les forfaits d’adhésion sur NUFC.fr.

Comment puis-je obtenir des billets pour Newcastle United ?

Les billets à l’extérieur de Newcastle United sont extrêmement difficiles à trouver, avec un système de points de fidélité en vigueur. Les billets à l’extérieur seront d’abord mis en vente aux détenteurs d’abonnements, ceux qui ont le plus de points recevant la priorité.

« Les seuils de points de fidélité sont fixés en fonction de la popularité anticipée du jeu pour garantir que nos voyageurs les plus fréquents soient récompensés pour leur soutien avec un accès aux billets », a déclaré Newcastle. « S’il reste de la disponibilité suivant la priorité du détenteur d’abonnement, nos membres bénéficient d’une période de priorité.

S’il reste des billets après la vente aux membres, ils seront ensuite mis en vente générale – bien que cela soit extrêmement improbable. Plus d’informations sont disponibles sur NUFC.fr.

Billets pour la Super League féminine : comment puis-je acheter des billets pour les femmes de Newcastle United ?

Les billets pour les femmes de Newcastle United peuvent être achetés auprès de NUFC.fravec de nombreux luminaires en vente générale.

L’équipe féminine de Newcastle United ne fait pas partie de la WSL. Ils sont actuellement dans le troisième niveau du football féminin anglais et sont actuellement l’équipe professionnelle la moins bien classée du pays.

Des prix

Newcastle United forme un TIFO avant le coup d’envoi (Crédit image : George Wood/Getty Images)

Combien coûtent les billets pour Newcastle United ?

Newcastle United n’a pas encore publié le prix de ses billets pour 2023/24. En règle générale, les billets individuels ont commencé vers 27 £ pour les adultes au cours des dernières saisons, bien que les prix des billets varient en fonction du siège, de la catégorie et du niveau. La concurrence peut également varier.

Hospitalité

Hospitalité disponible au St James’ Park de Newcastle United (Crédit image : Newcastle United)

L’hospitalité est-elle disponible au St James’ Park de Newcastle United ?

Oui. Newcastle United propose une gamme de forfaits d’accueil et exécutifs disponibles via NUFC.fr.

Emplacement

Comment se rendre à St James’ Park, Newcastle ?

St James’ Park est l’un des terrains les mieux connectés et les plus faciles d’accès de la Premier League, en raison de son emplacement au milieu du centre-ville de Newcastle.

Le terrain est proche de la jonction de Gallowgate, St James’ Boulevard et Barrack Road, à seulement dix minutes à pied de Gare centrale de Newcastle. C’est à cinq minutes de Station de métro Monument et les principales gares routières de la ville.

Il y a aussi 35 ‘stands Sheffield’ situés autour du stade pour les vélos.

Parking

Est-ce que St James’ Park, Newcastle dispose d’un parking ?

Une vue aérienne de St James’ Park (Crédit image : Michael Regan/Getty Images)

Non. Les spectateurs sont encouragés à ne pas se rendre en voiture au parc St. James.

« Il n’y a pas de parkings publics non réservés les jours d’événement à St James’ Park », selon le site Web du club, vous devrez donc peut-être vous rendre à Newcastle assez tôt pour obtenir une place de parking quelque part. Le club lui-même « recommande fortement d’utiliser les transports en commun pour se rendre au stade ».

Hôtels

Y a-t-il des hôtels proches de St James’ Park, Newcastle ?

Ouiil y a beaucoup d’hôtels situés autour de St James’ Park.

Le Motel One Newcastle a un 8,7 sur Booking.com et est situé à 0,4 mile du stade. Il propose une connexion Wi-Fi gratuite, un bar et des chambres familiales.

FAQ sur le stade de Newcastle United

Pourquoi le terrain de Newcastle United s’appelle-t-il St James’ Park ? St James ‘Park porte le nom de sa rue voisine, St James Street, qui est antérieure au sol. Curieusement, Newcastle United semble avoir ajouté une apostrophe au stade.

Newcastle United va-t-il quitter St James’ Park ? Non. Après avoir acheté un terrain derrière le terrain, il est prévu de réaménager le terrain de Newcastle United.

Est-ce que Newcastle United est propriétaire de St James’ Park ? Oui. Le club est propriétaire du stade.

Pourquoi le parc St James de Newcastle partage-t-il son nom avec le parc St James d’Exeter City ? C’est une coïncidence. Les deux terrains portent le nom de lieux distincts qui ont St James dans le titre.

Est-ce que St James’ Park est sur une pente? Oui. Le site de St James ‘Park était à l’origine une parcelle de pâturage en pente et malgré les travaux à essayer et même le terrain, il s’incline toujours du nord au sud.

St James’ Park est-il le plus haut stade d’Angleterre ? Non – même si cela peut sembler être le cas pour les fans à l’extérieur. À une altitude de 551 pieds (168 m), les Hawthorns sont le terrain le plus élevé au-dessus du niveau de la mer de tous les clubs de Premier League et de Football League.

Plus de guides de billets

FourFourTwo propose une gamme de guides pour tout fan de match afin d’obtenir les meilleurs billets de football.

Si c’est les meilleurs billets Premier League que vous recherchez, nous avons des guides sur la façon d’obtenir Billets Arsenal, Billets pour Aston Villa, Billets Chelsea, Billets Liverpool, Billets Manchester City, Billets Manchester United, Billets Tottenham Hotspur et Billets West Ham United.