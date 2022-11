Billets Mega Millions, Powerball : Comment les gens au Canada peuvent participer

Les billets gagnants pour certains des plus gros jackpots de loterie au monde ont été tirés aux États-Unis, mais les Américains ne sont pas les seuls à avoir la chance de gagner des prix d’un milliard de dollars.

Les billets de loterie Mega Millions et Powerball sont vendus dans 45 États en plus du district de Columbia et des îles Vierges américaines, mais vous n’avez pas besoin d’être un résident de ces endroits pour acheter un billet. Des billets Powerball sont également disponibles à Porto Rico.

Toute personne visitant ces États et territoires, y compris les Canadiens et les autres touristes étrangers, est libre d’acheter un billet de loterie en personne. Les ventes sont généralement interrompues environ une heure avant le tirage des numéros, mais l’heure limite d’achat peut varier en fonction de l’état.

Mega Millions et Powerball ne vendent des billets de loterie en ligne qu’aux résidents de certains États, comme la Géorgie et le Kentucky.

Il existe des services tiers, tels que The Lotter, qui achèteront des billets de loterie en votre nom moyennant des frais, bien que The Lotter indique que ses services ne sont pas disponibles pour les clients au Canada. Mega Millions dit également qu’il ne cautionne pas ces entreprises et avertit que “si vous choisissez de faire affaire avec l’une de ces entreprises, vous le faites à vos risques et périls”.

Si vous gagnez quelque chose, vous devrez réclamer vos gains dans l’État où vous avez acheté votre billet, bien que Mega Millions indique que les loteries ont généralement la possibilité de réclamer la plupart des niveaux de prix par courrier.

Les gains de loterie sont soumis à une retenue à la source de 30 % du gouvernement fédéral américain. Il peut également y avoir une taxe d’État supplémentaire, selon l’État dans lequel vous avez acheté votre billet.

Malgré cela, les joueurs canadiens n’auront pas à s’inquiéter d’être taxés par le gouvernement canadien, car les gains de loterie étrangers sont exonérés d’impôt.

Ces dernières années, certains jackpots de loterie américains ont dépassé la barre du milliard de dollars américains. Un billet Mega Millions d’une valeur de 1,3 milliard de dollars a été vendu dans l’Illinois en juillet 2022, tandis qu’un autre billet Mega Millions gagnant 1 milliard de dollars a été vendu dans le Michigan en janvier 2021.