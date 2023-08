Billets Manchester United: Comment obtenir des billets Man United pour Old Trafford

Comment obtenir des billets pour Manchester United est une question constante pour les Red Devils – à tel point que le terrain lui-même a été modernisé pour devenir le plus grand stade de club du football anglais.

Les 20 fois champions sont le club le plus titré du pays avec un héritage sans pareil – et cela en fait l’un des billets les plus en vogue pour la Premier League et la Ligue des champions. Que Manchester United soit en forme ou non, il n’y a pas de sensation comme un stade à bascule, avec des chœurs remplissant les chevrons alors que les légendes et les stars actuelles se retrouvent sérénadées.

Classé au n ° 40 en FourFourTwo’s Liste des meilleurs stades du monde, Old Trafford accueille environ 75 000 personnes et est l’un des sites les plus emblématiques du sport. United a également un bilan assez formidable à domicile – alors voici FFT guide complet sur comment et où vous pouvez obtenir des billets au célèbre Théâtre des Rêves. C’est tout simplement l’un des meilleurs billets de football au monde.

Comment obtenir des billets Manchester United pour Old Trafford

Comment obtenir des billets pour Manchester United

Où puis-je acheter des billets pour Manchester United ?

Tous les billets de Manchester United sont disponibles à l’achat via le ManUtd.com.

Quand les billets pour Manchester United sont-ils mis en vente ?

Les billets pour Manchester United sont généralement en vente huit semaines avant le match.

Les heures de coup d’envoi sont susceptibles d’être modifiées pour les rencontres United et peuvent être modifiées même après l’achat de votre billet. Assurez-vous de vérifier ManUtd.com en fonction de l’appareil.

Dois-je devenir membre de Manchester United pour obtenir des billets ?

Oui. Les billets pour les matchs de Premier League à Old Trafford sont vendus exclusivement aux membres officiels.

United a cinq catégories d’adhésion : Premium (£65), Full (£40), Lite (£20), Junior (£20) et Forwarding (£20). Chacun bénéficie d’avantages tels que la réduction Megastore et la réduction sur les visites de musées / stades – bien que les membres Premium soient éligibles à la priorité sur les abonnements.

Plus d’informations sur les adhésions à Manchester United peuvent être trouvées sur ManUtd.com.

Comment puis-je obtenir des billets pour Manchester United à l’extérieur ?

Vous devez être titulaire d’un abonnement pour demander des billets à l’extérieur.

« En raison de la forte demande de billets pour les matchs à l’extérieur, les demandes sont acceptées uniquement par les membres de l’Executive Club et les détenteurs éligibles de billets de saison de niveau Platine, Or et Argent », selon le club. « Les candidatures sont généralement acceptées quatre semaines avant les matchs et les supporters qui font des candidatures sont informés de leurs résultats par e-mail. »

Vous pouvez trouver plus d’informations sur ManUtd.com/Away.

Billets Super League féminine : comment puis-je acheter des billets pour Manchester United ?

Billets pour les femmes de Manchester United peut être acheté icisans avoir besoin de devenir membre.

Des prix

Combien coûtent les billets pour Manchester United ?

Manchester United n’a actuellement pas d’informations sur les prix des billets sur son site. La saison dernière, le prix des billets était compris entre 36 £ et 58 £en fonction du niveau, de la compétition et du calendrier.

Hospitalité

L’hospitalité est-elle disponible à Old Trafford de Manchester United ?

Oui. Manchester United propose une gamme de suites disponibles pour les forfaits d’hospitalité.

Vous pouvez parcourir et acheter des forfaits uniques via ManUtd.com.

Emplacement

Comment se rendre à Old Trafford ?

Alors que la plupart des spectateurs se rendront en voiture à Old Trafford, il est conseillé aux fans de savoir que les environs de Manchester sont extrêmement occupés le jour du match. Les voitures sont mieux garées en ville, à pied ou en transports en commun jusqu’au sol.

Gare de Manchester Piccadilly est à environ une heure de marche d’Old Trafford mais les taxis peuvent être réservés au code postal M16 0RA. Cela coûtera environ 10 £.

Station de tramway Old Trafford Metro Link est accessible aux personnes en fauteuil roulant et situé à moins de cinq minutes à pied du sol.

Il y a aussi des supports à vélos gratuits situés au parking N2 (Sir Alex Ferguson Stand), E2 (East Stand) et W2 (West Stand).

Parking

Old Trafford dispose-t-il d’un parking ?

Oui. Un parking peut être réservé au ManUtd.com.

Cependant, les fans sont invités à s’attendre à ce que les routes soient occupées le jour du match et à ne se rendre à Old Trafford que si de meilleures options ne sont pas disponibles. Accès à parkings E1 et E2quant à lui, ne peut être obtenu que via Wharfside Way avec les permis appropriés. Un parking est disponible en ville.

Hôtels

Y a-t-il des hôtels proches de Old Trafford ?

Ouiil y a beaucoup d’hôtels situés autour d’Old Trafford.

Hotel Football, Old Trafford, a Tribute Portfolio Hotel a un 9.0 sur Booking.com et est situé en face du sol. Il y a une connexion Wi-Fi gratuite, une télévision à écran plasma de 40 pouces avec toutes les chaînes Sky Sports et une salle de bain avec douche à effet pluie dans chaque chambre, ainsi qu’un parking privé, un restaurant, un bar et des installations pour les personnes à mobilité réduite.

FAQ sur le stade de Manchester United

Pourquoi Old Trafford est-il appelé le Théâtre des Rêves ? Le surnom de « The Theatre of Dreams » a été inventé par Bobby Charlton pour décrire Old Trafford.

Jouent-ils au cricket à Old Trafford ? Non. Old Trafford Cricket Ground est un lieu séparé, également dans le Grand Manchester.

Quel est le plus grand stade de la Premier League ? Old Trafford, avec une capacité d’environ 75 000 personnes.

Old Trafford a-t-il déjà accueilli la finale de la Ligue des champions ? Oui. Old Trafford a accueilli la finale de la Ligue des champions 2003 entre l’AC Milan et la Juventus, que Milan a remportée aux tirs au but après un match nul 0-0.

