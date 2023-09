Billets Jawan trop chers ou trop chers ? Voici ce que vous pouvez plutôt regarder chez vous sur OTT

Shah Rukh Khan nouveau film vedette Jawan sort demain. C’est le grand jour, le jour J demain et tous les yeux et toutes les oreilles sont rivés sur le Jour 1 de la collecte au box-office de Jawan. Une ouverture historique au box-office est attendue par le film SRK. Et l’acteur a fait des promotions dans son style. Shah Rukh a récemment assisté à la Gadar 2 bash de réussite et j’ai rejoint Déol ensoleillé et l’équipe pour célébrer le record du box-office qu’elle a réalisé. Et maintenant, Dharmendra a rendu ce geste pour Jawan.

Dharmendra adresse ses vœux chaleureux à Jawan de Shah Rukh Khan

Dharmendra a profité de ses réseaux sociaux pour souhaiter à la superstar la sortie de son nouveau film. Dharmendra a partagé une photo de lui-même et de Shah Rukh Khan s’embrassant lors d’un événement. Les deux beaux hommes dans une seule image sont un spectacle à voir pour tout amateur de cinéma. Il écrit : « Shah Rukh, Bete vous souhaite bonne chance pour JAWAN. » N’est-ce pas adorable de la part de la star vétéran de faire cela ? Découvrez la publication Instagram de Dharmendra pour Shah Rukh ici :

Shah Rukh Khan à la fête du succès de Gadar 2

Le geste de Dharmendra pour Shah Rukh intervient après que la superstar ait rejoint Sunny Deol, Ameesha Patel et d’autres pour la soirée à succès du film à succès. Shah Rukh Khan a fait une rare apparition publique avec Gauri Khan devant les médias lors de la fête du succès de Gadar 2. Shah Rukh a toujours aimé les Deols et partage un grand lien avec l’acteur chevronné malgré sa prétendue querelle récemment terminée avec Sunny. La fête du succès a également réuni Salman Khan et Aamir Khan.

Shah Rukh Khan a diverti les invités à la soirée à succès de Gadar 2

BollywoodLife a informé en exclusivité ses lecteurs que Shah Rukh était un invité aimable à la fête. Il était la vie de la fête alors que les gens affluaient autour de lui. Il a discuté avec tout le monde et a fait rire tout le monde avec son esprit, sa maladresse et son sarcasme. Shah Rukh Khan et Sunny Deol ont brûlé le pont et sont redevenus amis.

Regardez la vidéo de la soirée à succès de Gadar 2 ici :

Buzz de Java

Jawan a récemment fait la une des journaux pour le buzz autour de Thalapathy Vijay faisant une apparition dans le nouveau film à venir d’Atlee. Le film met également en vedette Nayanthara, Sanya Malhotra, Ridhi Dogra et Deepika Padukone fait une longue apparition.