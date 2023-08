Billets Inter Milan : Comment obtenir des billets Inter pour le San Siro

Comment obtenir des billets pour l’Inter Milan à San Siro est une question que de nombreux fans se posent, depuis qu’il a été révélé que les jours de ce magnifique vieux terrain sont comptés.

Le Stadio Giuseppe Meazza, pour donner son nom officiel au lieu, est tout simplement un pèlerinage footballistique. Peut-être s’agit-il des tourelles en spirale ou des poutres de toit uniques, du romantisme du football italien qui dirige l’Europe avec lequel nous avons grandi ou simplement de la façon dont la structure en béton tremble les jours de match : classé n°10 en QuatreQuatreDeux Liste des meilleurs stades du monde, ce sera toujours l’un des meilleurs billets de football du moment et l’un des billets européens les plus populaires.

Étant donné que l’Inter Milan partage ce patch avec ses plus proches rivaux, vous souhaiterez peut-être savoir comment obtenir des billets pour l’AC Milan – mais quoi qu’il en soit, avec près d’un siècle d’histoire, c’est une visite incontournable pour tous les fans avant de fermer ses portes. pour la dernière fois. Voici FFT guide complet expliquant comment et où vous pouvez obtenir l’un des billets les plus populaires pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, en fonction de l’état des Nerazzurri.

Comment obtenir des billets pour l’Inter Milan pour le San Siro, alias Stadio Giuseppe Meazza

Comment obtenir des billets pour l’Inter Milan

Les supporters de l’Inter créent un tifo lors du match retour de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre l’Inter et l’AC Milan (Crédit image : Diego Puletto – Inter/Inter via Getty Images)

Où puis-je acheter des billets pour l’Inter Milan ?

Tous les billets pour l’Inter Milan sont disponibles à l’achat via Inter.it.

Quand les billets pour l’Inter Milan sont-ils mis en vente ?

Les billets pour l’Inter Milan ont tendance à être mis en vente un mois avant un match.

C’est généralement assez tôt par rapport aux normes du football italien. Assurez-vous de vérifier le site web pour le match auquel vous souhaitez assister et abonnez-vous aux notifications lorsque les matchs sont en vente.

Dois-je devenir membre de l’Inter Milan pour obtenir des billets ?

Non. Vous devrez créer un compte sur le site Web, mais vous n’avez pas besoin de devenir membre payant de l’Inter Milan pour acheter des billets. C’est l’un des géants européens les plus faciles d’accès aux matchs.

Vous pouvez en savoir plus sur l’Inter site web.

Des prix

Supporters de l’Inter Milan avant le match de Serie A entre l’Inter et Gênes en 2021 (Crédit image : Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images)

Combien coûtent les billets pour l’Inter Milan ?

Les billets pour l’Inter Milan peuvent varier de n’importe où entre 14€ à 135€. Le club propose parfois des tarifs réduits dans certaines parties du stade pour les moins de 30 ans.

Assurez-vous de consulter le jeu spécifique auquel vous souhaitez accéder pour plus d’informations.

Hospitalité

L’Inter Milan propose une gamme de forfaits d’hospitalité (Crédit image : Inter Milan)

L’hospitalité est-elle disponible au San Siro de l’Inter Milan ?

Oui. L’Inter Milan propose ce qu’il décrit comme « des zones et des services exclusifs pour créer une expérience unique et excellente ».

Vous pouvez en savoir plus sur l’Inter site web.

Emplacement

Comment puis-je me rendre au San Siro ?

Situé à 6 km au nord-ouest du centre de Milan, le San Siro est accessible par les transports en commun.

Milan est bien relié par former. Depuis Gare centrale et Lambrateprendre la Métro MM2 ligne vers Forum Abbiategrasso / Assago jusqu’à ce que le Porte Garibaldi arrêt. Si vous venez de Gare Porta Genovaprenez la ligne de métro MM2 direction Cologno / Gessate – encore une fois, vous devrez vous arrêter à Porta Garibaldo. De là, vous pouvez prendre le métro – Ligne 5le violet – au bien nommé Stade San Siro arrêt.

En bus, c’est Ligne 49 depuis Place Tirana et s’arrête à Via Hararalors qu’en tram, c’est Ligne 16 depuis Place Fontana et s’arrête au Terminal Piazzale Axoum. Assurez-vous dans les deux cas que vous vous dirigez vers le nord-ouest.

UN Navette service au départ de Loto Piazzale (MM1) est également souvent proposé les jours de match.

Parking

Peut-on se garer dans l’établissement San Siro ?

Oui, il y a un parking. Vous pouvez réserver un parking lors de la réservation de votre billet de match – cela coûtera entre 25 et 32 ​​€.

Hôtels

Y a-t-il des hôtels à proximité du San Siro ?

Ouiil y a de nombreux hôtels situés autour de San Siro.

Le B&B Hotel Milano San Siro a une note de 8,4. Réservation.com et est situé à 250 mètres du San Siro. Cet hôtel dispose d’un parking privé, de la climatisation, d’une réception ouverte 24h/24 et d’un « très bon petit-déjeuner ».

Vols

Comment puis-je réserver des vols pour Milan ?

Expedia est le meilleur endroit pour réserver des vols pour Milan. Si vous souhaitez partir de Londres, les vols partent généralement de Gatwick – vous pouvez voler vers Milan ou Bergame.

Vérifier ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

Quand les vols sont-ils les moins chers vers Milan ?

Généralement, Octobre à Mars.

Sur Expedia, les retours de Londres Gatwick à Milan varient entre 60 et 85 £ environ pendant cette période – mais cela peut augmenter jusqu’à 80-140 £ en avril. Pratique pour les fans de football qui souhaitent voyager pendant la saison.

Assurez-vous de réserver suffisamment à l’avance et parcourez ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

FAQ sur le stade de l’Inter Milan

Pourquoi le stade s’appelle-t-il le San Sro ? Le San Siro s’appelait à l’origine Nuovo Stadio Calcistico San Siro (nouveau stade de football de San Siro) en l’honneur du quartier de Milan, San Siro. Il a ensuite été rebaptisé Stadio Giuseppe Meazza.

Pourquoi le San Siro s’appelle-t-il Stadio Giuseppe Meazza ? Giuseppe Meazza a été deux fois vainqueur de la Coupe du monde italienne en 1934 et 1938. Il a joué pour l’Inter et brièvement pour Milan dans les années 1920, 1930 et 1940. Il a également été deux fois entraîneur de l’Inter.

L’Inter Milan partagera-t-il un stade avec l’AC Milan à sa sortie de San Siro ? Non. L’AC Milan souhaite construire un stade dans le quartier de La Maura à Milan, tandis que l’Inter a trouvé un terrain entre les villes d’Assago et Rozzano.

