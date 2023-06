Billets Inter Miami disponibles pour les matchs à domicile

Les fans de football qui souhaitent acheter des billets pour un match pour voir Messi jouer aux matchs de l’Inter Miami dans le sud de la Floride ont de la chance. Malgré le fait que l’Inter Miami ait temporairement cessé de vendre des billets pour les matchs, les billets Inter Miami sont toujours disponibles.

Officiellement, le club n’a pas révélé pourquoi il a cessé de vendre des billets. Il est tout à fait possible qu’ils décident d’augmenter les prix ou d’offrir un forfait de billets là où les billets pour les matchs à l’unité ne sont pas disponibles. Néanmoins, si vous voulez voir Messi jouer au stade DRV PNK de l’Inter Miami à Fort Lauderdale, voici comment vous pouvez acheter des billets maintenant sans avoir à attendre. Et sans avoir à vous soucier des prix des billets qui augmentent encore plus qu’ils ne l’ont déjà fait.

Les billets pour les matchs de l’Inter Miami avec Messi sont désormais disponibles

Messi devrait être enregistré en tant que joueur pour l’Inter Miami le 5 juillet, il est donc peu probable qu’il soit prêt à jouer dans le match de l’Inter Miami le 8 juillet. Au lieu de cela, il est très probable qu’il fasse ses débuts à domicile dans les ligues. Coupe contre Cruz Azul le 21 juillet. Les billets disponibles via la vente générale se sont vendus en quelques minutes. Mais vous pouvez toujours acheter des billets sur le marché de la revente (voir ci-dessous pour plus de détails).

Tous les matchs énumérés débuteront à 19 h 30 HE, sauf indication contraire :

vendredi 21 juillet

Miami vs Cruz Azul (Coupe des Ligues) — Trouvez des billets

mardi 25 juillet

Miami vs Atlanta (Coupe des Ligues), 20h — Trouvez des billets

mercredi 20 août

Miami vs Charlotte — Trouvez des billets

mercredi 30 août

Miami vs Nashville — Trouvez des billets

samedi 9 septembre

Miami vs Sporting KC — Trouvez des billets

mercredi 20 septembre

Miami vs Toronto — Trouvez des billets

samedi 30 septembre

Miami vs NYCFC — Trouvez des billets

samedi 7 octobre

Miami vs Cincinnati — Trouvez des billets

Si vous ne vivez pas dans le sud de la Floride, jetez un coup d’œil aux billets disponibles pour les matchs à l’extérieur de l’Inter Miami de juillet à octobre.

