Billets F1 à prix réduit ; le buzz grandit sur les prix de Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) — Avez-vous acheté vos billets de F1 trop tôt ? Les remords de l’acheteur s’installent chez certaines personnes qui détiennent des billets – ou tentent de les vendre – alors qu’elles auraient pu les obtenir beaucoup moins cher à l’approche de la course.

Les médias sociaux regorgent de rapports selon lesquels les prix des billets de F1 sont en baisse, et des sites Web de billets comme TickPick répertorient des prix aussi bas que 750 $ pour la course du samedi 18 novembre.

Un pass de trois jours coûte 1 050 $. Cela se compare aux prix qui commençaient à 2 000 dollars il y a un an. Le 10 novembre 2022, 8 News Now a annoncé qu’une prochaine série de ventes de billets coûterait entre 2 000 et 2 500 dollars pour les sièges en tribune et entre 8 000 et 10 000 dollars pour les zones d’accueil partagées.

La baisse des prix fait suite à des ajustements dans de nombreux hôtels de Las Vegas à proximité du circuit automobile. Jennifer Gay — alias @VegasStarfish avec 1,4 million de fans de TikTok — a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X que les tarifs des chambres d’hôtel sont désormais aux prix habituels du week-end. « Est-ce un mauvais signe pour l’événement ou un flux et reflux attendu ? elle demande.

Un reportage de CNN indique que les prix des billets ont chuté de 35 %, le prix moyen d’entrée en tribune passant de 1 645 $ à 1 060 $ pour les places en tribune. Les billets pour les séances d’essais de jeudi et vendredi, ainsi que pour les qualifications de vendredi, ont baissé d’environ 50 %.

Dans une interview avec 8 News Now plus tôt cette semaine, Renee Wilm, PDG du Grand Prix de Las Vegas, a déclaré : « Il nous reste une poignée de billets pour notre propre inventaire que nous avons vraiment retenus à bien des égards, sachant qu’il s’agit d’un marché de dernière minute. , et nous voulions être en mesure de répondre à ces exigences dès qu’elles arrivent.

Début octobre, certains habitants étaient mécontents lorsqu’un prix réduit pour les habitants du Nevada a été limité aux événements du jeudi et du vendredi. Deux semaines plus tard, une section de tribunes qui aurait dû se trouver dans la zone West Harmon a été supprimée car la vue aurait été obstruée.

Les prix actuels pour la course de samedi publiés sur le site de F1/Ticketmaster incluent les sièges en tribune et trois points d’observation premium :

Les billets en tribune près de la Sphère commencent à 1 169 $, et certains billets en revente coûtent plus de 3 000 $. De nombreuses places sont disponibles au prix de 1 169 $.

Les billets pour Heineken House (hospitalité partagée) commencent à 2 400 $

Billets pour le Sports Illustrated Club (hospitalité partagée, sur le Strip) à partir de 3 500 $

Billets Club Paris Zone à partir de 2 750 $.

Toutes les autres disponibilités de billets concernaient d’autres sièges d’une journée ou des billets de plusieurs jours. Les billets d’admission générale et de suite privée sont épuisés.

Les activités promotionnelles autour de la course reprendront ce week-end, avec des voitures exposées autour du Strip et des événements spéciaux et des fonctionnalités interactives surgissant.