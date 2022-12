Billets et événements pour le Celebration Bowl 2022

La Bol de célébration 2022 aura lieu à Atlanta le samedi 17 décembre et la ville sera en plein essor avec des activités de célébration de l’excellence HBCU.

La Jackson State University du Mississippi a connu une saison parfaite qui les a menés au grand match. Le samedi 3 décembre, la JSU a battu la Southern University pour remporter son deuxième championnat SWAC consécutif, cette fois avec un record invaincu.

Le moment est entré dans l’histoire et a marqué la première saison régulière 12-0 de l’histoire du programme. Les Tigers sont également devenus la première équipe SWAC depuis 1991 à rester invaincue en saison régulière et sont devenues la première équipe SWAC depuis 1984 à terminer la saison régulière invaincue et non liée.

Quelques instants après le W, Deion Sanders a annoncé son intention d’accepter le poste d’entraîneur-chef à l’Université du Colorado. Sanders dirigera son dernier match en tant qu’entraîneur-chef de Jackson State ce week-end au Celebration Bowl 2022 contre North Carolina Central.

La sortie de Coach Prime devait s’accompagner de troubles et de questions sur les progrès futurs de l’équipe. Cependant, l’objectif reste de terminer une saison incroyable sans défaite, selon l’entraîneur adjoint Gary Harrell.

“L’année dernière nous a vraiment motivés à revenir à ce point où nous en sommes parce que nous avons des affaires inachevées”, a déclaré Harrell selon HBCU Sports. Everyday Coach Prime arrive avec un mot et ce mot est concentration et finition.

À l’instar des Tigers de JSU, les Eagles de NCCU ont également connu une saison exceptionnelle.

Le HBCU de Durham, en Caroline du Nord, a remporté son premier championnat de football MEAC depuis 2016 et a mérité un voyage au grand match après avoir vaincu l’État de Norfolk.

Les Eagles du NCCU rejoignent les rangs de cinq autres équipes du NCCU pour remporter neuf matchs ou plus en une saison, et le match Celebration Bowl de ce week-end sera particulièrement monumental car le NCCU et Jackson State ne se sont pas rencontrés sur le terrain depuis le 3 octobre 1987.

Au milieu de toute l’excitation entourant le match, nous voulons nous assurer que vous avez tous les détails pour passer un week-end de Celebration Bowl amusant et sûr.

Découvrez quelques-uns des plaisirs à avoir ci-dessous.

Événements de bol de célébration :

Parallèlement au grand match MEAC / SWAC samedi, Coca-Cola organisera également une activation exclusive appelée Coca-Cola Fan Experience avec des événements gratuits et familiaux qui comprendront une expérience spéciale Disney On The Yard pour les diplômés HBCU. Il y a aussi un jamboree à venir avec les groupes de JSU et NCCU et plusieurs occasions de redonner à nos HBCU annoncés et à d’autres organisations. Découvrez quelques-uns des événements qui se déroulent au Celebration Bowl 2022.

jeudi 15 décembre

Vous voulez redonner avant le grand match ?

Elle Duncan d’ESPN travaille en tant qu’ambassadrice de la fondation “Helping Mamas” et organise une collecte de couches de vacances de 16h à 18h à l’hôtel Omni Atlanta du CNN Center. Les participants peuvent gagner des billets Celebration Bowl.

vendredi 16 décembre

Performances de l’expérience des fans de Coca-Cola 2022

L’expérience des fans Coca-Cola 2022 sponsorisée par The Coca-Cola Company s’étendra sur deux jours au Celebration Bowl 2022.

Le vendredi, les fans pourront profiter des performances des groupes populaires R&B/Soul/HipHop/Reggae, Gritz & Jelly Butter. Après leur performance, les fans peuvent entendre les sons doux du saxophoniste de jazz contemporain Mike Phillips.

18h30 – 19h00, GRITS ET JELLY BUTTER PERFORMANCE 19h00 – 19h30, DJ 19h30 – 20h00, MIKE PHILLIPS PERFORMANCE 20h00 – 20h45, DJ

Disney dans la cour D9 balade

Appel à tous les Grecs !

Dans le cadre de l’expérience des fans de Coca-Cola, vous pouvez rejoindre l’initiative HBCU de Disney, Disney On The Yard, pour une promenade.

Regardez les membres locaux de Divine Nine représenter leurs organisations à la @CelebrationBowl Fan Zone le vendredi 16 décembre de 18h à 21h. Tous les anciens et amis de HBCU sont les bienvenus!

Lieu : Georgia World Congress Center International Plaza

Banquet du Temple de la renommée du CSAO

Vous pouvez honorer l’héritage du SWAC en assistant à un dîner exclusif.

Lieu : Hôtel Omni Atlanta

Heure : Réception à 17h00 / Dîner à 19h00

Prix ​​du billet: 133,99 $

samedi 17 décembre

2022 Celebration Bowl Band Jamboree

Dans le cadre de la Coca-Cola Fan Experience, un “Band Jamboree” spécial mettra en vedette des groupes de lycée locaux et Sonic Boom of the South Vs de Jackson State. Sound Machine de Caroline du Nord Central.

Le spectacle commence à 8h30 au Georgia World Congress Center International Plaza avant le grand match.

Bol de célébration 2022 Floss Zone

Legacy History Pride et l’ATL HBCU Alumni Alliance vous invitent à enfiler votre meilleur équipement HBCU et à les rejoindre dans le Celebration Bowl “Floss Zone”.

L’expérience se déroule avant le grand match de 8h30 à 11h

Bol de célébration de cricket 2022

L’événement principal se déroule ce samedi 17 décembre ! Pour quelle équipe soutenez-vous ?

Date : 17 décembre 2022

Coup d’envoi : 12h00 HNE

Emplacement : Stade Mercedes Benz | Atlanta, Géorgie

Des billets: https://www.thecelebrationbowl.com/

Soirée de surveillance virtuelle du bol de célébration 2022

Les aigles de NCCU organisent une soirée de surveillance virtuelle présentée par Wells Fargo pour le Celebration Bowl 2022. Des billets gratuits sont disponibles sur LetsHang.Live

Si vous ne pouvez pas assister au match en personne, c’est un excellent moyen de regarder ce qui se passe en direct avec l’aide d’Anthony Anderson, d’athlètes et d’influenceurs.

Hayon de bol de célébration 2022

Les hommes d’Alpha Phi Alpha Fraternity, Inc. parrainent un hayon Celebration Bowl.

Parties de bol de célébration :

Ce ne serait pas un week-end de gros matchs sans quelques GRANDES fêtes. Découvrez ci-dessous quelques-unes des façons dont vous pouvez célébrer le Celebration Bowl.

La FÊTE OFFICIELLE DE LA NATION MEAC – Week-end de bol de célébration

La célébration officielle du bol de célébration -Réverbération par Hardrock DT Atlanta

Spectacle d’humour Celebration Bowl

Allons-nous vous retrouver aux festivités du Celebration Bowl de cette année ?