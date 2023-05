Billets en vente pour les événements Batavia’s Cocktails in the Park, Dinner Table – Shaw Local

Des billets seront bientôt disponibles pour deux des événements estivaux phares de Batavia MainStreet, Cocktails in the Park et Batavia Dinner Table.

Selon un communiqué de presse, Cocktails in the Park est prévu de 19 h à 22 h le 22 juillet à Appleton Park et Batavia Dinner Table de 16 h à 18 h le 13 août sur North River Street.

Cocktails in the Park est la plus grande collecte de fonds annuelle de Batavia MainStreet. L’organisation à but non lucratif défend la communauté des affaires du centre-ville et exploite le marché des fermiers de Batavia, le collectif d’artisans et les boutiques de la promenade de Batavia, indique le communiqué.

Les billets d’entrée pour l’événement coûtent 40 $ à l’avance et peuvent être achetés à centre-villebatavia.com à partir du 1er juin. Les billets peuvent également être achetés à la porte le soir de l’événement au coût de 45 $. Les billets comprennent de petites assiettes de restaurants du centre-ville, un verre à whisky de collection et l’entrée à l’événement.

Des tickets pour les boissons sont également disponibles en ligne ou peuvent être achetés lors de l’événement. Les prix sont de 7 $ pour un ou de 60 $ pour 10. Les participants peuvent acheter un forfait Table de pique-nique qui comprend une table de pique-nique réservée, six billets d’entrée, six billets de boisson et un serveur de cocktails dédié pour 350 $.

Au Batavia Dinner Table, vous pourrez dîner sur un repas de la ferme à la table provenant des vendeurs du marché des fermiers de Batavia et préparé par les restaurants du centre-ville de Batavia. Plus de 200 personnes sont assises à une longue table, indique le communiqué.

Les billets sont également en vente le 1er juin et comprennent un souper à plusieurs services, un dessert et des boissons pour 65 $. Le dîner comprend un service de vin et de bière, donc tous les participants doivent être âgés de 21 ans et plus. Les bénéfices de l’événement seront partagés avec le Batavia Interfaith Food Pantry et des dons supplémentaires pour le garde-manger seront collectés lors de l’événement. À ce jour, l’événement Dinner Table de Batavia MainStreet a fait don de près de 50 000 $ au garde-manger, indique le communiqué.

Pour plus d’informations sur ces événements, contactez le bureau de Batavia MainStreet au 630-761-3528 ou [email protected].