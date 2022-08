Billets en vente pour le match Argentine vs Honduras à Miami

Les billets sont en vente dès maintenant pour un match de départ de la Coupe du monde opposant l’Argentine au Honduras.

Le match, prévu pour le vendredi 23 septembre à 20 h HE du Hard Rock Stadium de Miami, est une mise au point pour l’un des favoris de la Coupe du monde. L’Argentine de Lionel Messi, qui entre avec la quatrième meilleure cote pour remporter la Coupe du monde, affronte une équipe du Honduras qui n’a pas réussi à se qualifier.

Les ventes grand public ouvrent le vendredi 26 août, à 10 h HE, dans l’un des derniers rendez-vous internationaux de Lionel Messi aux États-Unis. Les billets en vente pour l’Argentine vs le Honduras partiront certainement rapidement, alors ne tardez pas.

Billets en vente pour Argentine vs Honduras

Obtenez 20 $ de rabais sur votre achat Obtenez 20 $ de réduction sur votre commande de 200 $+. Utilisez le code promotionnel SOCCERTALK20 à la caisse Obtenez une remise

Le Hard Rock Stadium n’est pas un nouveau lieu pour Lionel Messi. La star de l’Argentine et du PSG a joué dans un célèbre El Clásico au stade en 2017. Ensuite, il a représenté Barcelone face à son féroce rival du Real Madrid.

Depuis lors, beaucoup de choses ont changé pour le joueur, son équipe nationale et, bien sûr, son club. Actuellement, il peut fièrement dire qu’il est un champion international. Il a été capitaine de l’Argentine pour la Copa America en 2021. Maintenant, il vise la troisième Coupe du monde de l’Argentine dans son illustre histoire.

Le Honduras n’a pas réussi à se qualifier hors de la CONCACAF avant la Coupe du monde 2022. Los Catrachos n’a pas réussi à remporter une victoire lors de ses 14 matchs dans l’octogone. Tout ce qu’il pouvait rassembler, c’était quatre nuls pour accompagner 10 défaites. Par conséquent, le Honduras a terminé dernier des éliminatoires de la Coupe du monde de la CONCACAF.

Il ne s’agit donc pas d’un test trop difficile pour l’Argentine. Il s’agit plutôt d’une opportunité pour le manager Lionel Scaloni de tester ce qui fonctionne et, peut-être plus important encore, ce qui ne fonctionne pas. C’est la dernière fois que l’Argentine pourra jouer dans des rencontres entre elles jusqu’au début de la Coupe du monde en novembre. Par conséquent, toute mise au point finale doit être aplanie ici contre le Honduras. Sinon, l’Argentine pourrait être hors course pour la Coupe du monde.

L’Argentine expulsée pour la Coupe du monde

Ce n’est cependant pas le seul match que l’Argentine a aligné avant la Coupe du monde. Quelques jours seulement après le 26 août, l’Argentine voyagera vers le nord pour affronter la Jamaïque à Harrison, dans le New Jersey. Le lieu de ce match est Red Bull Arena, domicile des New York Red Bulls de la Major League Soccer. Les billets pour le match Argentine vs Jamaïque seront mis en vente à partir du vendredi 26 août.

La Jamaïque, comme le Honduras, n’a pas réussi à se qualifier pour la CONCACAF. Pourtant, ce match amical sert à peu près le même objectif que celui contre le Honduras. Scaloni peut donner à certains joueurs une dernière chance d’essayer de se faufiler dans l’éventuelle équipe de la Coupe du monde. De plus, il peut tester des tactiques contre des adversaires inconnus pour voir s’il y a quelque chose qu’il veut essayer ou éviter pendant le tournoi.

Pour les Américains, pourquoi ne pas en profiter pour regarder Lionel Messi revêtir le ciel bleu et blanc ? Cela peut aider à fournir un aperçu de ce qui sera diffusé sur nos téléviseurs en novembre et décembre.