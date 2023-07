Billets en vente pour la représentation de ‘Vrooommm!’ au Playhouse 38 du Geneva Park District! – Section locale de Shaw

Les billets sont maintenant en vente pour la représentation de « Vrooommm ! » de Geneva Park District Playhouse 38, une histoire au rythme effréné remplie de fans et de conducteurs fous à la recherche de la gloire à indice d’octane élevé.

Selon un communiqué de presse du district du parc, dans cette « NASComedy » venteuse, la voie rapide s’arrête brutalement à l’arrivée d’une conductrice sur la scène NASCAR.

Le spectacle, mis en scène par Christine Retzer, se déroule le week-end du 21 au 23 juillet au 321 Stevens St., Suite P, Genève. Les séances sont à 19 h le vendredi 21 juillet; 19 h samedi 22 juillet; et 15 h le dimanche 23 juillet. Bien que le contenu convienne à tous les âges, le public recommandé pour cette représentation est de 10 ans et plus.

« ‘Vrooommm !’ est hilarant, drôle et décalé, comme il se doit », a déclaré Retzer dans le communiqué. « Ce fut une telle joie de travailler avec ce groupe d’acteurs adultes et ils font un travail formidable pour dépeindre ces personnages décalés associés à la course. Pour moi, ça a été une telle bouffée d’air frais d’être de retour au théâtre et je suis ravi de partager les rires avec un public.

Les billets sont 15 $ à l’avance et 20 $ à la porte.

Les particuliers sont encouragés à acheter leurs billets à l’avance sur GenevaParks.org/Playhouse ou en personne au Sunset Community Center ou au Stephen Persinger Recreation Center. Le spectacle est ouvert à tous les âges. Des collations, de l’eau, des boissons non alcoolisées et des boissons pour adultes seront disponibles à l’achat (21 ans et plus).

Le casting comprend : Rachael Kay Albers, Cana Jones, Jacque Lueken, Rebekah Pershing, Clarke Retzer, Emma Schmalz, Jade Strong, Jordan Strong et Carrie Surges.

Des informations sur les remises sur les ventes de groupe sont disponibles en appelant le district du parc au 630-232-4542.