Billets en vente pour la Fête de la Vigne de Genève – Shaw Local

Les billets sont en vente pour le Festival annuel de la vigne de Genève, du 8 au 10 septembre sur la rue James entre les quatrième et cinquième rues, selon un communiqué de presse de la Chambre de commerce de Genève.

Les billets peuvent être achetés dès maintenant sur https://genevachamber.com/events/festival-of-the-vine. Recherchez le code QR pour scanner et télécharger l’application Upped Events. Les billets coûtent 1 $ chacun. Recevez cinq billets bonus pour 50 billets achetés.

Consultez la carte des plats et des boissons sur le site Web de la Chambre ou sur l’application. Aucun remboursement ne sera accordé sur les billets non utilisés. L’admission générale est gratuite, mais des billets sont nécessaires pour la nourriture, le vin, la bière et les sodas. Les billets sont également disponibles sur place et sont vendus en feuilles de 10 $ et 20 $ seulement.

En plus de la nourriture et des boissons, le Festival of the Vine proposera de la musique live, de la peinture faciale et de la fabrication de ballons pour les enfants le samedi. Le samedi et le dimanche comprendront un spectacle d’art et d’artisanat et des promenades en calèche gratuites.

D’autres événements pendant le festival incluent des événements de marchands de vin et des stands d’affaires, ainsi que du shopping dans le centre-ville de Genève. Les horaires varient selon les événements individuels et les achats de nourriture et de vin.

Le site Web de la Chambre contient également un lien où les gens peuvent s’inscrire et faire du bénévolat. Les postes reçoivent une allocation payée.

Festival of the Vine est présenté par la Chambre de commerce de Genève et sponsorisé par Floods Royal Flush.

Plus d’informations peuvent être trouvées à https://genevachamber.com/events/festival-of-the-vine.