Billets en vente pour la 13e marche annuelle du clocher de Genève – Shaw Local

Le Geneva Steeple Walk reviendra de 14h à 16h30 le dimanche 4 décembre pour inaugurer les vacances avec de la musique saisonnière dans quatre églises locales, selon un communiqué de presse.

Présenté par la Commission des arts culturels de Genève, le Steeple Walk comprend deux groupes de spectateurs qui assisteront à des concerts de 20 minutes joués simultanément à l’Église Méthodiste Unie de Genève, 211 Hamilton St., et à l’Église luthérienne de Genève, 301 S. Third St.

Après les représentations, les groupes changeront de lieu pour profiter de l’autre concert. Les clients se rendront ensuite aux concerts finaux – avec un format de rotation similaire – à la Société Universaliste de Genève, 102 S. Second St., et à la First Church of Christ, 111 S. Second St.

Les guides de Steeple Walk accompagneront les groupes d’église en église, qui se trouvent tous à quelques pas les uns des autres, et partageront des informations sur l’histoire et l’architecture de chaque site.

Les artistes participant à chaque église comprennent:

Église méthodiste unie : Les Lamplight Singers sont un quatuor qui interprète des chants et des chansons de Noël depuis 17 ans. Les artistes s’habillent en costumes victoriens complets, apparaissant comme s’ils sortaient de “A Christmas Tale”.

Église luthérienne de Genève : L'Ensemble Carillon, un groupe de quatre membres des Agape Ringers, effectuera une présentation de cloches à main des favoris des Fêtes. Les Agape Ringers, basés à Chicago, ont donné plus de 330 concerts dans plusieurs pays, selon le communiqué.

Société unitarienne universaliste : La musique jazz sera interprétée par la flûtiste Ruth Cavanaugh, le pianiste Jordan Christianson et la chanteuse Olivia Flanigan.

Première église du Christ : Canto Zenzero, connu sous le nom de « Singing Gingers », est un groupe de trois sopranos rejoints par un pianiste ayant une formation en musique classique, en théâtre musical et en chanson folklorique.

Les billets pour le Steeple Walk coûtent 15 $ par personne s’ils sont achetés à l’avance à geneva.il.us ou 20 $ par personne si acheté à la porte. La présence d’enfants de 6 ans et moins n’est pas recommandée.