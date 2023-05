Billets en vente jusqu’au 1er juin pour l’extension, la collecte de fonds du dîner de côtelettes de porc de la Fondation 4-H – Shaw Local

Obtenez un dîner savoureux dans un format pratique de service au volant et soutenez votre communauté locale, le tout avec le dîner de côtelettes de porc Friends of Extension et 4-H Foundation prévu pour le 15 juin. La collecte de fonds annuelle soutient l’extension de l’Université de l’Illinois, 4-H et Master Programmes de jardinage dans le comté de Kendall.

Les billets sont en vente dès maintenant pour un dîner de porc qui se déroulera de 16 h 30 à 18 h 30 le 15 juin au bureau d’extension de l’Université de l’Illinois, 7775B Route 47, Yorkville. Chaque repas comprend une option de porc, de la compote de pommes, de la salade de chou, des fèves au lard, un petit pain et un biscuit. Les options incluent : un dîner à deux côtelettes pour 14 $, un dîner à une côtelette pour 12 $, deux porkburgers pour 10 $ ou un porkburger pour 8 $.

Les billets seront disponibles auprès des membres 4-H et du bureau d’extension du comté de Kendall jusqu’au 1er juin. Un nombre limité sera disponible à la porte moyennant un supplément de 1 $ pour le billet.

Les producteurs de porc du comté de Kendall donnent de leur temps pour griller les côtelettes de porc fraîches et les porkburgers. Des bénévoles des Amis de l’extension, de la Fondation 4-H, du Conseil de l’extension, des maîtres jardiniers et des 4-H donnent également de leur temps pour aider.

Tous les profits aident à soutenir les programmes communautaires fournis par Illinois Extension dans le comté de Kendall, y compris le développement des jeunes 4-H, les maîtres jardiniers, les maîtres naturalistes et la nutrition et le bien-être.

Pour en savoir plus ou acheter des billets, appelez le bureau d’extension au 630-553-5823 ou visitez le bureau de Yorkville entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi.