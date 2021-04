Combien coûteront les billets Disneyland en 2021? Surtout comme l’an dernier.

Disneyland Resort a publié vendredi des détails sur le prix de ses billets sur le fonctionnement de la billetterie et des réservations lorsque les portes de ses parcs ouvriront plus tard ce mois-ci. Les parcs californiens sont fermés depuis plus d’un an en raison de la pandémie de coronavirus et des règles de réouverture strictes de la Californie.

Disneyland et Disney California Adventure Park n’ouvriront aux résidents de la Californie que le 30 avril. Avant cela, les billets seront ouverts à la réservation en milieu de mois par phases. Étant donné que la capacité sera limitée à 15% en raison des directives de l’État, Disneyland gérera le nombre de participants sur un nouveau système de réservation exigeant que tous les visiteurs fassent une réservation pour l’entrée à l’avance, a déclaré le parc à thème le mois dernier.

« Pour entrer au parc Disneyland ou au parc Disney California Adventure, une réservation de parc à thème et un billet d’entrée valide pour le même parc à la même date sont nécessaires pour les clients âgés de 3 ans et plus », a déclaré Disneyland dans un article de blog. « Les clients doivent avoir un billet d’entrée valide pour le parc à thème pour effectuer une réservation. Les réservations pour le parc à thème seront limitées et soumises à disponibilité. »

Vous pourrez consulter un calendrier sur le site des parcs Disneyland indiquant les dates de réservation disponibles.

Lundi après 8 heures du matin, le système de réservation sera lancé pour les personnes qui avaient acheté des billets pour les visites de Disneyland avant l’arrêt de la pandémie.

Ensuite, le jeudi 15 avril, les billets et les réservations seront ouverts aux autres résidents de Californie après 8 h HP.

Voici un guide étape par étape pour réserver votre visite à Disneyland:

Connectez-vous à votre compte Disney Une fois que vous avez une entrée valide pour le parc à thème, accédez au système de réservation du parc à thème Créez votre soirée (nombre de personnes qui auront la même réservation) Sélectionnez le jour et le parc à thème que vous souhaitez visiter Révisez et confirmez votre visite

Les réservations pour les parcs à thème sont soumises à disponibilité.

Niveaux de prix des billets Disneyland 2021

Les prix des billets de Disneyland n’ont pas changé par rapport au système de tarification saisonnière à plusieurs niveaux annoncé au début de l’année dernière, avec différents niveaux basés sur les dates des billets pour une journée.

Les prix varient de 104 $ à 209 $ pour les billets d’une journée et de 220 $ à 415 $ pour les billets de plusieurs jours, selon l’âge du client, le nombre de jours de visite, si le parc est sélectionné et combien de jours les billets sont valables.

Les réservations pour le Disney’s Grand Californian Hotel & Spa seront également ouvertes le jeudi. Les réservations d’hôtel sont distinctes des réservations de parcs à thème. Une réservation à l’hôtel ne garantira pas l’entrée au parc. L’hôtel devrait rouvrir le 29 avril à capacité limitée.

Les réservations pour certains restaurants ouvriront le 22 avril. Disney n’a pas précisé quels restaurants accepteront les réservations.

Tous les invités devront effectuer une réservation via leur compte Disney, qui comprend leur adresse personnelle. Lors de la réservation, les clients devront indiquer qu’ils résident en Californie. De plus, Disneyland n’autorisera que trois ménages à être regroupés.