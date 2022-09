Billets de cinéma à 3 $ vendus dans certains cinémas ce samedi

Les cinémas à travers le Canada vendront des billets de cinéma pour seulement 3 $ ce samedi alors que les cinémas cherchent à rebondir après plus de deux ans de fermetures liées à la pandémie.

Les billets pour tous les films, peu importe le format, seront vendus au tarif réduit, taxes en sus, dans certains cinémas au Canada et aux États-Unis pour la Journée nationale du cinéma.

Un communiqué de presse publié mercredi par la Movie Theatre Association of Canada et The Cinema Foundation, la branche à but non lucratif de la National Association of Theatre Owners des États-Unis, indique que l’événement d’une journée se déroulera dans plus de 3 000 emplacements, avec plus de 30 000 écrans. .

Les cinémas participants incluent Cineplex, Cinemas Guzzo, Cinemas Cine Entreprise, Imagine Cinemas, Landmark et Magic Lantern Theatres, ainsi qu’un certain nombre de cinémas indépendants, selon les organisations.

“Le cinéma est de retour et c’est formidable de voir notre industrie se rassembler et se rallier à la Journée nationale du cinéma”, a déclaré la directrice générale de l’Association des salles de cinéma du Canada, Nuria Bronfman, dans un communiqué.

“Rien ne correspond à regarder des films avec des amis et la famille dans un cinéma. Nous sommes ravis de nous joindre à nos collègues américains pour remercier les cinéphiles de tout le pays pour leur soutien et célébrer les grands films et le frisson de l’expérience sur grand écran.”

L’annonce intervient alors que les théâtres au Canada et aux États-Unis se remettent des restrictions de santé publique mises en place en raison de la pandémie de COVID-19.

Le week-end de la fête du Travail est traditionnellement lent pour les cinémas, qui ont connu un rebond significatif cet été, même avec moins de sorties dans l’ensemble, alors que des blockbusters majeurs tels que “Top Gun: Maverick”, “Minions: Rise of Gru”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” et “Jurassic World Dominion” ont contribué aux ventes au box-office.

Cependant, les ventes de billets cet été sont inférieures d’environ 20 % à celles de l’été 2019 avant la pandémie.

“Après le retour record des cinémas cet été, nous voulions faire quelque chose pour célébrer le cinéma”, a déclaré Jackie Brenneman, présidente de la Cinema Foundation. “Nous le faisons en offrant un” merci “aux cinéphiles qui ont rendu cet été possible et en offrant une incitation supplémentaire à ceux qui ne sont pas encore revenus.”

Depuis mercredi, les cinémas indépendants participants au Canada incluent :

Colombie britannique

Théâtres jumeaux Caprice

Théâtre Dunbar

Hollywood 3 Pitt Meadows

Hollywood 3 Surrey

Caprice du cinéma hollywoodien

Espoir Cinéma Café

Cinémas Kootenay Centre

Le Théâtre Roxy

Théâtres jumeaux de Tillicum

Alberta

Alma 3

Cinéma Cochrane

Théâtre du Renard

Grand Théâtre

Films Hinton

Cinémas Leduc

Le Lux

Moulin de cinéma

Cinéma Okotoks

Maison des Rocheuses

Cinémas Wetaskiwin

Manitoba

Théâtre communautaire de Boissevain

Communauté Countryfest

Théâtre Cariboo Sud

Drive-in Stardust

Saskatchewan

Théâtre du Lycée

Mai Cinémas 6

Ontario

Film.Ca Cinéma

Cinémas Hyland

Le Westdale

Québec

Cinéma Carnaval

Cinéma Pin

Le Clap Loretteville

Le Clap Ste. Foy

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve



Avec des fichiers de l’Associated Press