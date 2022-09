Suite au décès de la reine Elizabeth II, la Banque d’Angleterre prévoit de mettre à jour sa monnaie à l’effigie du roi Charles III.

La monnaie représentant la reine Elizabeth II sera finalement retirée de la circulation. Selon la banque centrale, plus de 4,7 millions de billets et 29 milliards de pièces à l’effigie de la reine sont en circulation au Royaume-Uni. L’image de la reine est utilisée sur les pièces britanniques depuis près de 70 ans et sur les billets depuis plus de 60 ans. Plusieurs pays autrefois gouvernés par la Grande-Bretagne utilisent également son portrait sur leurs devises. L’argent mis à jour sera probablement introduit progressivement et apparaîtra comme ayant cours légal aux côtés d’une monnaie obsolète pendant un certain temps. “Les billets de banque actuels à l’effigie de Sa Majesté la Reine continueront d’avoir cours légal”, a déclaré la Monnaie royale, via un communiqué.

Le Canada et l’Australie, qui présentent la reine sur leurs billets de 20 dollars et 5 dollars, respectivement, ont déclaré qu’il n’y aurait pas de “changement immédiat” dans leurs devises. Le billet de banque actuel de 20 $ en polymère est destiné à circuler pendant des années. “Il n’y a aucune obligation législative de modifier la conception dans un délai prescrit lorsque le monarque change.” Dit Amélie Ferron-Craig, porte-parole de la Banque du Canada