Billets, coût, plus à quoi s’attendre

Vincent Van Gogh, comme nous le savons tous, est le Jimi Hendrix des peintres.

Ces couleurs trop vives ! Ces étoiles tourbillonnantes et psychédéliques ! Et à l’aide de certaines substances récréatives, c’est encore mieux.

Mais pour ceux qui n’ont pas un accès immédiat au diéthylamide de l’acide lysergique, New York propose désormais, non pas une, mais deux alternatives.

Ils sont, heureusement, assez simples à distinguer.

L’un s’appelle « Immersive Van Gogh », tandis que l’autre s’appelle « Van Gogh: The Immersive Experience ».

L’un est dans le bas Manhattan, tandis que l’autre est dans le bas Manhattan. L’un présente d’énormes animations trippantes de la taille d’une pièce de peintures de Van Gogh, tandis que l’autre présente d’énormes animations trippantes de la taille d’une pièce de peintures de Van Gogh.

Le fait que deux émissions similaires aient frappé New York exactement au même moment a rendu la vie intéressante pour Ava Rand. C’est une étudiante en art qui sert d’accueil officiel pour – attendez, vérifions le billet – « Van Gogh: The Immersive Experience ».

« Non, vous avez un billet pour le autre un », dit-elle à un client, qui repart déçu. Nous lui avons demandé si cela arrivait souvent.

« Environ 25% du temps », a déclaré Rand. « C’est une estimation approximative. Je suis une majeure en art, pas une majeure en mathématiques. »

En fin de compte, les deux émissions offrent aux téléspectateurs un bain écrasant de 45 minutes dans des images de Van Gogh, qui se transforment, scintillent, dérivent et se dissolvent et semblent se peindre sur les murs et les sols, alors qu’une musique grandiose jaillit de nombreux haut-parleurs.

Mais il y a des différences. Assez pour que vous choisissiez l’un plutôt que l’autre, en fonction du type d’expérience totalement démesurée que vous souhaitez.

L’un – « Immersive Van Gogh » au 299 South Street (Pier 36), ci-après dénommé Van Gogh South – est un divertissement complet, sans excuses. Il dispose de trois salles, avec la même présentation dans chacune. Vous pouvez vous promener à loisir dans trois environnements différents.

Dans plusieurs, il y a des objets sculpturaux pour l’atmosphère – des orbes, des monolithes et des arches, faits de matériaux en miroir, qui réfractent les images lorsqu’elles pulsent sur les murs et les sols. Il y a un minimum de contexte — pas de narration, par exemple. Personne ne prétend vraiment qu’il s’agit d’éducation.

Il y a une énorme boutique de cadeaux, dans laquelle on peut acheter des parapluies Van Gogh, des sacs à dos, des poupées, des bouteilles d’eau, des tasses à café, des chapeaux, des chemises, des affiches, des sous-verres, des agendas, de l’encens, des cristaux, des livres sur l’astrologie, des porte-clés, des tournesols artificiels et des bougies qui disent « Je suis une licorne magique ». Il y a un snack-bar.

Comparer et contraster les spectacles immersifs de Van Gogh

L’autre émission, « Van Gogh: The Immersive Experience » au 300 Vesey Street – ci-après dénommée Van Gogh Vesey – est une affaire moins tentaculaire. L’événement principal est confiné dans une immense salle.

Il y a des tentatives pour lui donner un éclat éducatif. Il y a une galerie avec des chronologies et des écrits sur les murs sur « Van Gogh et les Tournesols » (huit paragraphes) et « Chambre à Arles » (10 paragraphes).

La bande-son propose une narration. De temps en temps, une voix sinistre vient partager un aphorisme de Van Gogh : « Je rêve ma peinture et puis je peins mon rêve » ou « La normalité est une route pavée. Il est confortable de marcher, mais aucune fleur n’y pousse . » Selon vos goûts, vous trouverez peut-être que le narrateur ajoute à l’expérience. Ou vous pouvez sentir qu’il durcit votre moelleux.

Il y a une boutique de cadeaux. Plus petit que l’autre. Ils vendent des porte-clés Van Gogh, des aimants pour réfrigérateur, des kits de numéros de peinture, des porte-messages. Il n’y a pas de snack-bar.

De petites choses peuvent colorer votre expérience – pour ainsi dire – des deux présentations.

Van Gogh Vesey a de la moquette et des chaises longues, ce qui crée un environnement légèrement plus chaud et plus agréable. Van Gogh South utilise des chaises pliantes ordinaires – mais il a une galerie au deuxième étage à partir de laquelle vous pouvez obtenir une vue imprenable. Il n’y a aucun danger de monter l’escalier du bas, d’ailleurs. Il est étiqueté « No Gogh ».

Les deux ont des bandes sonores réverbérantes. Mais alors que Van Gogh Vesey semble utiliser principalement de la musique originale, Van Gogh South se lance dans un mélange de matériel : « Pictures at an Exhibition », « Adagio for Strings » de Barber, « Sarabande » de Haendel, Edith Piaf chantant « Non Je Ne Regrette Rien. »

Ni l’un ni l’autre ne contient la chanson « Vincent (Starry Starry Night) » de Don McLean. Et ni l’un ni l’autre ne présente la meilleure chanson écrite sur Vincent Van Gogh, par Jonathan Richman : « Au musée, qu’avons-nous ici ? Le plus mauvais peintre depuis Jon Vermeer !

Les oreilles coupées ne figurent dans aucune des deux attractions.

Chacun a des expositions supplémentaires. Van Gogh South présente une exposition de costumes inspirés de Van Gogh, « Art in Fashion Form » et une série de « cabines de chromesthésie » qui prétendent simuler la condition de Van Gogh consistant à expérimenter les sons sous forme de couleurs. Qu’ils le fassent ou non pourrait être remis en question.

Van Gogh Vesey a des maquettes 3D de plusieurs peintures, dont « Chambre à coucher à Arles », devant lesquelles vous pouvez prendre des selfies – le but essentiel, de nos jours, de toute activité humaine. Il y a une salle pleine de tables à dessin où vous pouvez « Créer votre propre chef-d’œuvre ».

Et il existe une gamme de casques de réalité virtuelle qui sont gratuits avec le billet VIP et coûtent 5 $ de plus avec l’admission standard – que vous devriez totalement payer. Ça en vaut la peine. Vous ferez une promenade en 3D – plus comme un char – le long des sentiers du pays de Van Gogh, en passant devant des moulins à vent, des meules de foin et des auberges de village, et découvrirez les lieux qui ont inspiré ses célèbres peintures. La meilleure chose dans l’un ou l’autre spectacle.

Profitez du Gogh

Mais finalement, le raison d’être des deux extravagances est la même. C’est s’immerger dans un monde de tableaux de Van Gogh qui prennent vie : regarder les étoiles de la « Nuit étoilée » tournoyer dans votre champ de vision, voir les cyprès se balancer, regarder l’eau onduler doucement dans la « Nuit étoilée » Night Over the Rhône », et les corbeaux volent à travers le « Champ de blé aux corbeaux » – tous gonflés à une taille énorme.

Les vrais amateurs d’art s’y opposeront. Ils souligneront que la peinture est une collaboration entre l’artiste et le spectateur : que nos esprits créent le mouvement dans l’image fixe, et fournir artificiellement ce mouvement par l’animation, c’est détruire ce qui fait d’une peinture une peinture.

Ils souligneront que les coups de pinceau et autres détails physiques qui sont l’essence de l’art de Van Gogh se perdent dans les reproductions numériques lisses qui défilent sur les murs et les sols de ces espaces ressemblant à des entrepôts.

Ils s’opposeront à la marchandisation de Van Gogh – qui est devenu, de plus en plus, non pas un homme ou un artiste mais une marque. Ils seront consternés par le merch, les bibelots et les gewgaws qui réduisent Van Gogh à une attraction touristique au même titre que les « chats ».

Ils auront raison sur tout ça. Et au diable avec eux.

En réalité, ces deux expositions de Van Gogh parlent de nos 15 mois de privation sensorielle.

Ce que nous voulons maintenant, c’est la couleur pour nous éblouir. Son pour nous battre dans la soumission. Nous avons autant soif d’apports sensoriels qu’un chameau l’est d’eau.

Certains ont crédité la série Netflix 2020 « Emily à Paris » – visionnage populaire pendant les mois de verrouillage – pour avoir amorcé la pompe Van Gogh. Il présentait une scène d’un spectacle d’immersion parisien « Van Gogh ». « »C’est incroyable », dit Emily (Lily Collins) alors qu’elle et ses amis entrent dans une « nuit étoilée » de la taille d’une cathédrale.

« Nuit étoilée », dit-elle. « C’est l’un de mes favoris. »

Les expositions en duel de Van Gogh à New York ne sont en fait que la pointe de l’iceberg. Les expositions d’artistes immersives – en particulier les expositions immersives de Van Gogh – sont une tendance croissante, en Europe et en Amérique, depuis le début des années 2000. Pas moins de cinq attractions Van Gogh ont sillonné le pays ces dernières années, depuis la première, « Imagine Van Gogh : The Immersive Exhibition » – celle présentée dans « Emily in Paris » – a ouvert en France en 2008. Van Gogh: The Immersive Experience – le spectacle Vesey – ouvrira ses portes à Philadelphie à partir du 5 août (le lieu sera annoncé). Immersive Van Gogh – le spectacle de South Street – ne sera pas à Philadelphie.

Le fait qu’un si grand nombre de ces salons aient des titres similaires – ce qui entraîne une confusion chez les détenteurs de billets et des bénéfices chez les exposants, qui peuvent se greffer sur la publicité des autres – ne peut être une coïncidence. Lequel est-ce que tu es allé voir, Ruth ?

Au cas où, pour une raison quelconque, vous voudriez voir la véritable « Nuit étoilée », c’est au Musée d’art moderne de la 53e rue.

Bien qu’après toutes les images colossales, époustouflantes et bouleversantes de ces grandes attractions de Van Gogh, cela ne peut être qu’une déception.

Si vous allez à Van Gogh

« Immersif Van Gogh. » (Van Gogh South) 299 South Street (Pier 36), New York. 39,99 $ à 69,99 $, selon le créneau horaire et le forfait de billets. vangoghnyc.com. Jusqu’au 6 septembre

« Van Gogh : l’expérience immersive. » (Van Gogh Vesey) 300 Vesey Street, New York City (troisième étage) .$36 à $64.90 selon le créneau horaire et le forfait de billets. vangoghexpo.com/new-york . Jusqu’au 24 octobre.

Jim Beckerman est un journaliste spécialisé dans le divertissement et la culture pour NorthJersey.com. Pour un accès illimité à ses rapports perspicaces sur la façon dont vous passez votre temps libre, veuillez vous abonner ou activer votre compte numérique dès aujourd’hui. Courriel : beckerman@northjersey.com. Twitter: @jimbeckerman1.