Comment obtenir des billets pour le Borussia Dortmund est une question que presque tous les fans de football se posent à un moment ou à un autre, le Signal Iduna Park étant l’un des terrains de football les plus emblématiques de toute l’Europe.

Le Westfalenstadion, comme on l’appelle autrement, s’est bâti la réputation d’être l’un des plus grands stades du monde grâce à son atmosphère époustouflante. Classé n°3 en QuatreQuatreDeux Liste des meilleurs stades du monde, le stade tremble avec des milliers de supporters de Dortmund formant le formidable Mur Jaune. Chaque année, c’est sans faute l’un des billets les plus populaires pour la Ligue des Champions et les meilleurs billets pour le football européen.

Le Signal Iduna Park accueille 81 365 spectateurs pour les rencontres nationales, offrant l’une des expériences les plus inoubliables du sport et une atmosphère typiquement allemande. Que vous cherchiez à aller jouer, à faire une visite ou simplement à prendre une photo de l’extérieur, voici QuatreQuatreDeux guide complet expliquant comment et où vous pouvez obtenir des billets et visiter la maison de Les Gels Noirs. C’est tout simplement l’un des meilleurs billets de football au monde.

Comment obtenir des billets pour le Borussia Dortmund

Les fans se pressent devant Signal Iduna Park avant le coup d’envoi (Crédit image : Daniel Kopatsch/Collection Bundesliga via Getty Images)

Où puis-je acheter des billets pour le Borussia Dortmund ?

Les billets pour le Borussia Dortmund sont disponibles à l’achat via BVB.de. Mais ceux-ci sont extrêmement difficiles à obtenir.

La hotline officielle mettra en vente les billets le jour du match, à partir de 8h30. N’oubliez pas qu’il va y avoir beaucoup de monde, qu’il s’agit d’un système automatisé disponible uniquement en allemand et que cela coûte cher si vous téléphonez depuis l’étranger. Le numéro est le +49 1805 309000. Vous pouvez en apprendre davantage ici.

Vous pouvez obtenir des billets via des sites Web tiers tels que Onde de siège, viagogo DE et viagogo Royaume-Uni. Cependant, tout cela est mal vu, car ils ne sont pas bons pour la culture des fans – et vous trouverez des billets à des prix exorbitants.

Vous pouvez également réserver voyages tout compris à Dortmund avec hôtels inclus.

Enfin, il existe un certain nombre d’adresses de vendeurs où vous pourrez vous procurer des billets pour Dortmund, que vous pouvez trouver ici.

Quand les billets du Borussia Dortmund sont-ils mis en vente ?

Généralement, quatre à six semaines avant un match.

Cela peut varier selon le moment où les billets sont mis en vente par le club, alors assurez-vous de vérifier les site web pour le match auquel vous souhaitez assister et abonnez-vous aux notifications lorsque les matchs sont en vente.

Dois-je devenir membre du Borussia Dortmund pour obtenir des billets ?

Non… mais cela aide certainement. Environ 55 000 des 80 000 spectateurs du Signal Iduna Park sont détenteurs d’abonnements, mais il existe de nombreuses façons d’obtenir des billets, comme indiqué ci-dessus.

Vous pouvez devenir un membre cependant gratuitement sur le site officiel.

Des prix

Les supporters du Borussia Dortmund montrent leur soutien avant le derby de Bundesliga contre Schalke 04 (Crédit image : Lars Baron/Getty Images)

Combien coûtent les billets pour le Borussia Dortmund ?

Les billets à Dortmund peuvent varier de n’importe où entre 18,50 € à 70 €.

Dortmund a une liste complète des prix des billets pour chaque match sur son site. site web.

Hospitalité

Le Borussia Dortmund propose des forfaits d’hospitalité certains jours de match au Signal Iduna Park (Crédit image : Borussia Dortmund)

L’hospitalité est-elle disponible au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund ?

Oui. Le Borussia Dortmund propose des forfaits d’hospitalité, mais en raison de la forte demande, il ne peut les proposer que certains jours de match.

Vous pouvez en savoir plus sur bvb.de.

Emplacement

Comment se rendre au Parc Signal Iduna ?

Situé au sud de Dortmund, il existe de nombreuses façons de se rendre au Signal Iduna Park.

Si vous voyagez en voiture, vous aurez besoin des carrefours suivants :

Du nord : A1 jusqu’à la sortie Dortmund-Unna, A44/B1 en direction de Dortmund

De l’est : A2 jusqu’à la sortie Dortmund-Nordost, B236 vers Schwerte, B1 vers Dortmund

Du sud : A45 jusqu’à la sortie Dortmund-Süd, B54 en direction de Dortmund

De l’ouest : A40/B1 en direction de Dortmund

Il y a un service de navette qui part du campus universitaire – si vous souhaitez l’utiliser, garez-vous dans le Parking Otto-Hahn-Strasse.

Vous pouvez également voyager en train. Il existe des liaisons ICE horaires depuis l’est (Berlin, Wolfsburg, Hanovre, Bielefeld) et le sud (Mayence, Francfort, Stuttgart, Nuremberg et Munich), avec des liaisons IC horaires depuis le nord (Hambourg et Brême). Depuis la gare principale, prenez le train régional jusqu’à Station Signal Iduna Park ou le métro pour Westfalenhalle/Stadion.

Parking

Est-ce que Signal Iduna Park dispose d’un parking?

Ouide nombreuses places de stationnement sont disponibles.

Il y a plus de 10 000 places de parking payantes disponibles dans les environs du stade et de la Westfalenhalle, vous ne serez donc pas perdu pour laisser votre voiture.

Hôtels

Quels sont les hôtels à proximité de Parc Signal Iduna ?

Ouiil existe de nombreux hôtels situés autour du parc Signal Iduna.

Le Dorint An den Westfalenhallen Dortmund a une note de 8,2 sur Booking.com et est situé à 0,6 km du stade. Il y a une connexion Wi-Fi gratuite, un parking privé, un accès par carte électronique, les animaux domestiques sont autorisés et des chambres avec baignoire.

Vols

Comment réserver des vols pour Dortmund ?

Expedia est le meilleur endroit pour réserver des vols vers Dortmund. Si vous souhaitez partir de Londres, les vols partent généralement de l’aéroport de London City.

Vérifier ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

Quand les vols sont-ils les moins chers vers Dortmund ?

Généralement, Janvier à Avril.

Sur Expediales retours depuis l’aéroport de London City vers Dortmund varient entre 150 et 200 £ environ en automne – mais ce montant peut descendre jusqu’à 100-150 £ au début de la nouvelle année.

Assurez-vous de réserver suffisamment à l’avance et parcourez ExpediaEasyJet et British Airways pour trouver les meilleures offres.

FAQ sur le stade du Borussia Dortmund

Quel était l’ancien nom du Signal Iduna Park ? Stade Westfalen. Construit à l’origine pour accueillir les matchs de la Coupe du monde de 1974, le terrain a été le théâtre du tournant emblématique de Johan Cruyff et a ensuite été transformé en Signal Iduna Park grâce au parrainage. Dans les compétitions de l’UEFA, le terrain est appelé « BVB Stadion Dortmund ».

Quelle est la pente du Mur Jaune ? Juste en dessous du toit, il fait 37 degrés. La publication allemande Der Spiegel a un jour qualifié l’extrémité emblématique du stade de « semblable à un tremplin à ski ».

Quelle est la capacité du Mur Jaune ? La tribune sud du stade peut accueillir 25 000 personnes. Signal Iduna Park a une capacité de 81 365 personnes (debout et assis) et une capacité internationale de 65 829 (assis uniquement).

Que signifie BVB ? BVB signifie Ballspiel-Verein Borussia, ce qui signifie le club du Borussia pour les jeux de ballon. Le nom complet du club est « BV Borussia 09 eV Dortmund », le « 09 » étant l’abréviation de 1909, l’année de la fondation du club.

Pourquoi le stade de Dortmund est-il si spécial ? Le parc Signal Iduna de Dortmund présente une combinaison de design et d’atmosphère qui crée un chaudron de bruit dans le sol. La tribune sud du Mur Jaune est conçue pour amplifier le son avec 25 000 supporters dominant le but, tandis que les coins fermés et le toit offrent une bonne acoustique. De plus, la culture du club – et du football allemand en général – fait que la passion est restée au sein du public de Dortmund, avec peu de touristes assistant aux matchs. « Sortir du tunnel sombre et sortir dans le stade, c’est renaître », a dit un jour l’ancien entraîneur de Dortmund Jurgen Klopp à propos du stade. « Vous sortez et le stade explose : de l’obscurité vers la lumière. Vous regardez à gauche et on dirait que 150 000 personnes se tiennent là, en train de devenir folles. »

