Billets bon marché à venir dans les salles de cinéma ce dimanche : 4 $ pour tous

Le plus gros reproche à propos voir un film au cinéma ces jours-ci, c’est que c’est sacrément trop cher. Et pendant 364 jours par an, c’est vrai. Mais pendant un jour, un jour magique, les prix des films sont si bas que vous penseriez que vous avez voyagé dans le temps 50 ans, et ce jour arrive bientôt.

Les théâtres à travers les États-Unis viennent d’annoncer que dimanche, Le 27 août est la Journée nationale du cinéma, dans lequel tous les films dans tous les formats ne coûteront que 4 $. C’est une initiative qui a été lancée l’année dernière par t a Cinema Foundation remporte un énorme succès et se poursuit jusqu’en 2023. Plus de 3 000 cinémas participeront avec plus de 30 000 écrans, dont la plupart des grandes chaînes comme AMC et Regal. Pour voir si votre local théâtre participe, rendez-vous à son site officiel (ou portail de billetterie en ligne) et en savoir plus sur NationalCinemaDay.org.

Ce qui est particulièrement bien avec cet événement cette année, c’est que le public a tellement de choix incroyables. Il y a Scarabée bleu, sans doute le meilleur film DC depuis des années, lequel vous devriez certainement vérifier. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem joue toujours et est légitimement incroyable. Parle moi est la pause de cette année sur l’horreur a frappé, et c’est bien mérité. Ensuite, bien sûr, il y a un blockbuster Barbie—voici votre moment à montre encore une fois, mais sache que ceux d’autres films sont aussi vaut bien votre temps.

Ce n’est que le début cependant. Vous pouvez probablement trouver quelques-uns des films du début de l’été qui valent la peine d’être visionnés avant leur sortie streaming. Des films comme Indiana Jones et le cadran du destin, Mission Impossible : Dead Reckoning Part One, et Élémentaire vient à l’esprit. Et si vous êtes vraiment chanceux, peut-être que votre théâtre local joue la réédition de 2003 de Vieux garçon ou le film de science-fiction super bizarre Paysage Avec Main Invisible. En plus il y a encore The Meg 2, Strays, Oppenheimer, Haunted Mansion, Dernier voyage du DéméterLa liste se rallonge de plus en plus.

Fondamentalement, la Journée nationale du cinéma ne pouvait pas mieux tomber. Quel film allez-vous voir ?

