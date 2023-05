Billets Barcelone en vente pour el Clàsico vs Real Madrid au Texas

Fans de blaugrana, le FC Barcelone disputera cet été quatre matchs aux États-Unis, dont el Clásico à Arlington, au Texas. La bonne nouvelle est que vous pouvez trouver des billets pour Barcelone en vente avant qu’ils ne soient disponibles au grand public.

Tout d’abord, vous pouvez acheter des billets auprès de vendeurs réputés tels que Vivid Seats qui offrent aux lecteurs de World Soccer Talk un avantage exclusif. Vous obtenez 20 $ de réduction sur votre commande de billets de 200 $+ lorsque vous utilisez le code promotionnel SOCCER20 à la caisse. Ces billets sont disponibles immédiatement et vous bénéficiez d’une garantie acheteur à 100 %.

Deuxièmement, du 16 au 17 mai, les billets sont mis en vente aux groupes de supporters de Barcelone ainsi qu’aux fans qui s’inscrivent via le site Web du Soccer Champions Tour.

Troisièmement et enfin, les billets seront mis en vente au grand public le vendredi 19 mai.

Billets de Barcelone en vente pour les matchs aux États-Unis

Voici la liste complète des matchs de Barcelone cet été aux États-Unis :

samedi 22 juillet — FC Barcelone contre Juventus — Levi’s Stadium, Santa Clara, Californie — Trouvez des billets

mercredi 26 juillet — Arsenal contre le FC Barcelone — SoFi Stadium, Inglewood, Californie — Trouvez des billets

samedi 29 juillet — FC Barcelone contre Real Madrid — AT&T Stadium, Arlington, TX — Trouvez des billets

mardi 1er août — AC Milan contre FC Barcelone — Allegiant Stadium, Las Vegas, NV — Trouvez des billets

De tous les matchs, le plus attendu est le Clásico contre le Real Madrid, qui se jouera dans le stade des Cowboys de Dallas.

Le lieu est celui que le Barça a visité deux fois auparavant; en 2011 contre Manchester United et en 2018 contre l’AS Roma. Lors de ses deux précédents matches contre le Real Madrid aux États-Unis, le Barça s’est imposé les deux fois : s’imposant 3-2 au Hard Rock Stadium de Miami en 2017 et 1-0 au Allegiant Stadium de Las Vegas en 2022.

Pour la liste complète des matchs, consultez notre calendrier des matchs amicaux d’été.

Les États-Unis font partie intégrante des plans du FC Barcelone

Dans un communiqué du FC Barcelone, le club a déclaré : « Le marché nord-américain est une priorité clé pour la mondialisation et l’expansion de la marque Barça. Le football connaît une grande période de croissance aux États-Unis et cette tendance se poursuivra, espérons-le, avec la prochaine Coupe du monde en 2026 qui se déroulera sur le sol nord-américain.

« De plus, le FC Barcelone a ouvert un bureau américain à New York en 2016 et poursuit ses efforts pour établir une plus grande connexion avec ses fans existants et gagner plus de followers et conclure des accords avec des sponsors locaux pour aider à développer encore plus l’écosystème du football du pays. »

Photo: IMAGO / Ulmer