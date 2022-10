Billet du jour pour le lundi 3 octobre

Horaire des sports de la région pour le lundi 3 octobre

Golf garçons – St. Bede, Hall, Bureau Valley à la section Riverdale de classe 1A (TPC Deere Run); Princeton à la section calcaire de classe 2A.

Football garçons – Princeton à Stillman Valley; Tournoi Little Ten: No. 4 DePue-Hall au No. 4 Earlville, 16h30

Golf filles – Princeton à 1A Kewanee Sectionnel à Baker Park.

Tennis filles – Morris à Princeton, 16h30

Volley-ball – Comté de Putnam à St. Bede, 19 h; Tournoi Little Ten à LaMoille : No. 8 Hiawatha contre No. 9 LaMoille, 17 h, No. 6 Hinckley-Big Rock contre No. 11 DePue, 18 h, Fieldcrest à Marquette, 19 h