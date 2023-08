Billboard organise un événement R&B/Hip-Hop Power Players à Los Angeles

Billboard a organisé un événement très spécial pour la liste 2023 R&B/Hip-Hop Power Players de cette année.

Le méchant du Bronx, Ice Spice, a été honoré en tant que recrue de l’année, aux côtés du lauréat de l’exécutif de l’année, Larry Jackson, fondateur de gamma. et les intronisés au Hip-Hop Hall of Fame, Lil Wayne et Nas.

La soirée comprenait également un concert célébrant le 50e anniversaire du hip-hop intitulé Billboard R&B Hip-Hop Live avec la tête d’affiche Metro Boomin et des performances supplémentaires de Coi Leray, Armani White, Offset, NAV et DJ Jadaboo au Novo à Los Angeles.

Le directeur de la marque de Billboard, Dana Droppo, a présenté Gail Mitchell, directrice exécutive de R&B/Hip-Hop, pour lancer la remise des prix. Mitchell a ensuite amené sur scène LA Reid pour souligner les réalisations du lauréat de l’Exécutif de l’année, Larry Jackson.

Jackson a prononcé un puissant discours d’acceptation déclarant: « Pour moi, ce n’est pas mon prix, c’est un prix pour nous, tout le monde dans cette salle… ce prix est pour la culture que nous aimons, que nous représentons. » Il a ajouté: « Je crois que notre genre est assiégé … et nous devons le protéger. »

Après Jackson, Heran Mamo, journaliste R&B/Hip-Hop de Billboard, a présenté la recrue de l’année, Ice Spice.

« C’est comme ma première récompense dans la vie », a déclaré Ice Spice. « Je suis super fier et je veux juste dire merci à mon équipe pour toujours travailler si dur… merci à tous ici à Billboard et merci à mes fans, point final ! »

Enfin, Mitchell est revenu sur scène avec le directeur adjoint de Billboard, R & B / Hip-Hop, Carl Lamarre, pour présenter les intronisés au Hip-Hop Hall of Fame Lil Wayne et Nas.

« A mes fans, je pense que je l’exprime de la meilleure façon quand je dis ‘Je ne merde pas sans toi' », a déclaré Lil Wayne. « C’est pour vous tous… vous tous comme mes fans, vous tous comme les gens dans la foule, vous tous comme mes supporters, ceux qui travaillent avec moi, ceux qui travaillent pour moi, ceux qui travaillent autour de moi, ceux qui travaillent comme moi. C’est pour nous.

« Je commence à gagner des récompenses lors de mon troisième prime », a déclaré Nas. « Je n’ai jamais gagné de prix dans les années 90… merci Billboard. 49 ans sur le point d’avoir 50 ans avec le Hip-Hop. Je ne m’y suis pas lancé pour des récompenses, nous nous y sommes lancés parce que nous aimions cette forme d’art. La forme d’art a été vampirisée et envoyée à travers toutes sortes de merdes qui empêchent les pionniers de toucher à quoi que ce soit. De l’avoir vu à l’époque… Je suis tellement honoré d’être encore en vie pour le voir faire 50 ans en tant que fan.

Plus tard dans la soirée, DJ Jadaboo a diverti les spectateurs alors qu’ils remplissaient The Novo pour Billboard R&B Hip-Hop Live.

Armani White a ouvert la nuit, apportant une énergie qui a illuminé la pièce. Il a interprété des succès tels que « BIG BET. », « Onderful », « SILVER TOOTH. », « GOATED. », ainsi que son succès « BILLIE EILISH ». Il a clôturé son set par un touchant hommage à son publiciste en leur dédiant « Thanksgiving » le jour de leur anniversaire.

Vêtue de bottes hautes et d’une mini-jupe camouflage, Coi Leray était entourée de ses danseurs alors qu’elle amenait la fête au centre-ville de Los Angeles. Elle a interprété des chansons telles que « No More Parties », « Fly Shit », « Bops », « Make My Day », « Baby Don’t Hurt Me » et « Players Medley ».

La tête d’affiche Metro Boomin a fait entrer tout le monde dans son univers alors qu’il se tenait au sommet d’une cabine de DJ entourée de grands écrans LED affichant des animations époustouflantes. Il a été rejoint par les invités spéciaux Offset, NAV et Coi Leray pour un ensemble énergique de ses disques les plus chauds, notamment « Bad and Boujee », « Knife Talk », « Ric Flair Drip », « Tuesday », « X », et plus encore.





Outre les personnalités honorées et les récipiendaires des prix, les invités aux festivités de la soirée comprenaient Brooke Candy, DDG, Derrick Milano, Jason Lee, Jay Rock, Jeleel Yousef, Jharrel Jerome, Kamillion, Maeta, Malibu Babie, Mario, Mike Van (président de Billboard), Naomi Sharon, Sauce Walka, Sexxy Red, Tinashe, Tomi Tribe, Tone Stith, Victoria Monét, Yara Shahidi, entre autres.

