Billam-Smith prouve son point devant les supporters locaux pour remporter le titre d’Okolie

Chris Billam-Smith est le nouveau champion du monde des poids lourds WBO après avoir battu Lawrence Okolie, jusque-là invaincu, qui a été renversé trois fois et a également marqué deux points pour ses bagarres laide et excessive.

Deux des juges avaient Billam-Smith un vainqueur complet par des marges de 116-107 et 115-108 tandis que le troisième officiel a bizarrement décidé qu’il s’agissait d’un match nul 112-112. C’était un score ridicule et les deux premiers juges ont au moins capturé le chaos de la tactique désespérée d’Okolie et la discipline contrôlée de Billam-Smith qui méritait tous les applaudissements.

Un crochet gauche frissonnant de Billam-Smith a laissé tomber Okolie au quatrième. Le champion était allongé sur le côté droit, l’air stupéfait par la puissance de son ancien partenaire d’entraînement. Okolie a tenu bon mais Billam-Smith l’a attrapé avec un uppercut droit avant la fin du tour. Une entaille sur l’œil droit de Billam-Smith s’est ouverte mais il avait l’air extrêmement confiant alors qu’il traquait Okolie au cinquième tour. Okolie a été réduit à encore plus de tenue et l’arbitre a déduit un point à mi-chemin du tour pour son grappling.

Dans le sixième, un coup droit d’Okolie a rappelé à Billam-Smith que le combat était loin d’être terminé. Okolie porte un vrai pouvoir dans ses poings mais trop souvent il a préféré tenir et se bagarrer.

Le prochain avertissement, au septième tour, est venu quand Okolie a été réprimandé pour l’utilisation de son épaule. Un Marcus McDonnell furieux a ensuite emmené Okolie dans un coin pour le réprimander. Cela n’a pas freiné la détermination d’Okolie à maltraiter Billam-Smith avec des tactiques illégales et McDonnell l’a ramené dans le coin une fois de plus – et lui a amarré un autre point. Au moins Okolie a décroché une combinaison difficile et légitime avant la fin d’un tour désordonné.

Avant le début du huitième, Okolie a reçu pour instruction de boxer plutôt que de se bagarrer. Les huées de la foule se sont répercutées mais une gauche d’Okolie a coupé Billam-Smith. Juste avant la cloche, une droite brutale d’Okolie a fait voler le protège-dents de Billam-Smith hors de sa bouche.

Mais à mi-chemin du dixième tour, Okolie était à nouveau à terre lorsqu’une main gauche s’est connectée. Cela n’avait pas l’air d’un gros coup de poing mais Okolie est tombé sur la toile. Mais le champion s’est levé et a fait craquer Billam-Smith avec quelques coups efficaces, bien qu’il ait été averti encore une fois pour avoir utilisé l’épaule alors qu’ils s’accrochaient.

Okolie était désespérée mais encouragée par une mauvaise entaille au-dessus de l’œil droit de Billam-Smith. Mais il a de nouveau été mutilé et bagarré et réprimandé par l’arbitre. Juste avant la fin de la onzième, Okolie a chuté pour la troisième fois après une série de combinaisons. Okolie a essayé de tenir les jambes de Billam-Smith alors qu’il tombait sur la toile dans un spectacle pitoyable. Les 15 000 spectateurs à guichets fermés et profondément partisans ont célébré la victoire certaine de Billam-Smith, le favori local.

Billam-Smith célèbre une victoire bien méritée. Photographie : Andrew Couldridge/Action Images/Reuters

Après presque six ans en tant que combattant professionnel, avec une grande partie de ce temps passé loin des projecteurs de la boxe, la victoire sera incroyablement douce pour Billam-Smith. Sa carrière amateur n’a pas été marquée par de grandes réalisations et lorsqu’il a rejoint le gymnase de Shane McGuigan en tant que professionnel, son entraîneur estimé n’attendait pas trop de lui. Le dévouement et la ténacité de Billam-Smith ont rapidement changé l’opinion de McGuigan, mais pendant de nombreuses années, il est resté derrière Okolie qui a travaillé dans le même gymnase qu’un champion du monde.

La décision d’Okolie et McGuigan de se séparer l’année dernière a permis à Billam-Smith de défier enfin son ancien compagnon d’écurie pour le titre mondial. Okolie a toujours eu la capacité d’endormir son adversaire ou les spectateurs. Ses réalisations contrastées l’ont vu marquer des KO effrayants tout en utilisant plus souvent ses longs bras et son style maladroit pour étouffer ses rivaux dans des combats fastidieux et laids qui ennuyaient tout le monde dans une soumission maussade.

Mais, quand cela comptait le plus, Okolie était décevant dans la façon dont il abordait ce combat. McGuigan a entraîné Okolie pendant des années – tout comme il continue d’entraîner Billam-Smith – et avant le combat, il avait fait des commentaires cinglants. Soulignant que Billam-Smith est « une personne bien supérieure », McGuigan a déclaré qu’Okolie avait « l’auto-préservation gravée sur son front », ce qui signifie qu’il essaie soit de mettre fin aux combats tôt avec son pouvoir de commotion cérébrale, soit, en restant hors de danger, « il gagne d’une manière ennuyeuse et désordonnée ».

Billam-Smith, avec la manière polie et la classe discrète pour correspondre à son surnom, « The Gentleman », s’est avéré un gagnant mérité. La foule exultait alors que Billam-Smith, un fervent partisan de Bournemouth, offrait à la ville de la côte sud une autre nuit inoubliable. Le football de Premier League étant déjà assuré pour une autre saison, le Vitality Stadium a secoué de joie pour son nouveau champion du monde. Okolie, quant à lui, a fait une figure désespérée, alors qu’il abandonnait son titre à l’homme bien meilleur.