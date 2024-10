Bill Wyman dit qu’il aurait dû quitter les Rolling Stones plus tôt

L’ancien bassiste des Rolling Stones, Bill Wyman, a révélé qu’il aurait dû quitter le groupe bien plus tôt que lui et que lui, le guitariste Ronnie Wood et le batteur Charlie Watts avaient souvent des difficultés financières.

Longuement interviewé dans le nouveau numéro de Rock classique, On demande à Wyman – qui a quitté les Rolling Stones en 1993 – s’il est parti au bon moment.

« Eh bien, j’aurais dû le faire beaucoup plus tôt… dans les années 80 », dit-il. « J’ai tenu bon pendant trois tournées qui se sont terminées entre 1989 et 1990. [three legs of the Steel Wheels/Urban Jungle tour]après sept ans sans rien, et je m’étais retrouvé avec un découvert bancaire de 200 000 £, parce que nous ne gagnions rien.

« Mick et Keith étaient très riches, donc cela ne les dérangeait pas, mais moi, Charlie et Ronnie nous débrouillions. Ronnie a commencé à faire de l’art pour nourrir sa famille. Quoi qu’il en soit, j’ai seulement recommencé à jouer avec eux dans l’espoir que cela seulement quelques années, parce que j’avais toutes ces autres choses que je voulais faire. »

Wyman répond également aux critiques adressées au groupe après qu’ils aient quitté le Royaume-Uni au printemps 1971 pour devenir des exilés fiscaux.

« Nous n’avions pas d’argent », dit Wyman. « [Stones Manager ’68-’70, Allen] Klein avait tout l’argent, et quand vous vouliez quelque chose, vous le suppliiez de vous envoyer de l’argent. Vous êtes dans le rouge avec votre banque, donc vous ne faisiez pas la fête tout le temps, vous vous demandiez comment payer vos factures. C’était un cauchemar.

« Et puis [Prime Minister Harold] Wilson arrive et augmente l’impôt à quatre-vingt-treize pour cent, c’était absurde. Alors nous sommes partis. Nous avons dû partir parce que nous devions tellement d’argent au fisc que, avec un impôt à 93 pour cent, nous ne pourrions jamais gagner assez d’argent pour le rembourser. Nous avons donc dû partir, et ensuite nous avons été accusés d’être multimillionnaires, partant parce que nous ne voulions pas payer notre part, mais nous ne l’avons pas fait.

« Quand Brian est mort, il avait plus de trente mille livres de dettes. Quand j’ai acheté ce manoir dans le Suffolk, j’avais mille livres en banque, j’ai dû réunir une hypothèque et j’espérais pouvoir continuer à gagner assez d’argent pour la conserver.

« C’est dire à quel point c’était grave. Mick et Keith étaient plus riches parce qu’ils avaient des redevances sur l’écriture et l’édition de chansons, mais moi, Brian [Jones]Charlie et, finalement, Ronnie n’avaient qu’un dixième environ de ce qu’ils recevaient. »

Ailleurs dans l’interview, Wyman parle de son enfance, de la montée des Rolling Stones, d’Altamont, de la mort de Charlie Watts, de la détection de métaux, du nouvel album solo. Conduire ma voiture et bien plus encore.