L’ancienne star d’Emmerdale, Bill Ward, s’est retrouvée coincée dans un nouvel emploi de chauffeur-livreur Tesco après que les emplois d’acteur se soient taris pendant la pandémie.

L’acteur – qui a joué James Barton dans Emmerdale et le constructeur Charlie Stubbs dans Coronation Street – vit à Bristol avec son partenaire et leurs deux enfants.

Depuis que l’épidémie de coronavirus a porté un coup de marteau à l’industrie du divertissement, Bill travaille comme livreur à temps partiel pour Tesco depuis mai.

Il enseigne également l’art dramatique, fait du doublage et aide à collecter des fonds pour des salles de théâtre menacées.

Bill – qui était en tournée dans une production du Glee Club lorsque la pandémie a frappé – a déclaré à Bristol Live: « Vers la fin du mois de mai, il a commencé à devenir clair que la pandémie ne disparaîtrait pas, et si quoi que ce soit, elle allait s’aggraver. .

«C’est à ce moment-là que vous regardez le reste de l’année à venir et que vous vous dites: ‘D’accord, j’ai besoin de gagner ma vie cette année, comment allons-nous faire cela en famille?’

«Mon partenaire et moi avons commencé à faire des choses que nous ne pourrions normalement pas faire autant, et pour moi, une de ces choses a été de donner des conférences sur la photographie aux clubs de caméras sur Zoom.







«J’ai également enseigné dans des écoles d’art dramatique et de cinéma, écrit pour des magazines de photographie et fait quelques passages de voix off pour Channel 5.

« Mais en plus de cela, vous avez besoin d’une sorte de revenu régulier, donc je suis livreur pour Tesco depuis la fin du mois de mai, faisant environ 30 heures par semaine. »

Bill est un photographe accompli et a aidé à collecter des fonds pour les théâtres menacés en rassemblant un livre d’images rempli de clichés obsédants de lieux vides.

Les photos ont été prises par Bill au fil des années alors qu’il tournait sur scène et il les a rassemblées dans un livre intitulé Theatres In Danger.

Il est vendu pour collecter des fonds pour le Theatres Trust, qui soutient les lieux menacés.







Bill a déclaré qu’il avait « pleinement apprécié l’année » malgré les défis qu’elle a présentés et « s’estime chanceux », il a pu compter uniquement sur son travail d’acteur au cours des 18 dernières années jusqu’en 2020.

Il est actuellement en train de filmer une nouvelle série pour Channel 4 et a également remporté un prix de photographie majeur – le choix du juge pour le sud-ouest de l’Angleterre dans la collection Historic England Lockdown 2020.

Il a dit que son expérience n’était en aucun cas rare, avec beaucoup de ses pairs se tournant vers des types de travail similaires.

« Avec les théâtres fermés pendant si longtemps, cela affecte toute l’écologie de notre travail », a-t-il ajouté. «Cela a été très difficile de gagner sa vie en jouant cette année.

«La plupart des acteurs et autres dans les coulisses ont été tout aussi touchés cette année, et comme nous sommes tous des pigistes, cela signifie que nous ne pouvons pas être congédiés ou recevoir un programme de soutien du revenu pour un travail indépendant.

« Il s'agit de faire tout ce que vous pouvez pour gagner sa vie, et c'est en partie la raison pour laquelle je voulais faire quelque chose pour soutenir l'industrie du théâtre. »







Il a ajouté à propos du livre: «Au cours des 10 dernières années, j’ai pris une photo de chaque théâtre que j’ai visité avec mon travail.

«J’adore les théâtres en tant qu’espaces; il y a une énergie incroyable en eux qui est assez unique …

«J’ai commencé à parcourir le catalogue arrière de toutes les photos que j’avais prises au fil des ans et j’ai réalisé que j’en avais énormément que je n’avais jamais montré auparavant.

« Cela m’a incité à commencer à publier des photos sur ma page Instagram de photographie et un de mes amis qui est photojournaliste a pris contact pour dire qu’il y avait une idée de livre dedans.

«Au début, je pensais que c’était une suggestion ridicule, mais après y avoir réfléchi, je me suis davantage intégré à l’idée.

« Il était immédiatement évident que nous devions faire du livre un projet caritatif pour que les théâtres eux-mêmes bénéficient des ventes. »

Parallèlement au livre, Bill vend également des tirages en édition limitée de plus de 50 photographies de théâtre supplémentaires, faisant un peu moins de 100 photographies dans le projet au total.

Le livre de Bill est actuellement en vente au prix de lancement de 15,95 £. Pour acheter le livre et pour plus d’informations à ce sujet, visitez son site Web.