Bill Walsh, Sr. laisse un vaste héritage dans le comté de La Salle – Shaw Local

Bill Walsh, Sr. n’était pas que des affaires, mais il en a certainement fait beaucoup.

Walsh a développé une seule concession Dodge héritée de son père en une entreprise de sept concessions avec 26 franchises à Ottawa, au Pérou et à Streator et comme si cela ne suffisait pas, il a laissé un héritage au-delà.

Walsh est décédé en octobre 2022 à Pleasant View à Ottawa à l’âge de 83 ans.

“C’était une personne gentille et attentionnée tout en étant un homme d’affaires très pointu et avisé”, a déclaré Mark Buehl, directeur général de Bill Walsh Ford à Ottawa. « C’est une combinaison très inhabituelle. Je n’ai que du respect pour ses nombreuses années.

Buehl est l’un des nombreux dirigeants de concessionnaires Bill Walsh qui ont gravi les échelons au fil des années : il a commencé à travailler pour le nettoyage de voitures Walsh à l’âge de 16 ans en 1974 et y est depuis.

Ken Credi, le directeur général de Coronet of Peru, a commencé avec Walsh en 1979 et à part quelques années pour un autre travail, il est là depuis.

“S’il n’était pas génial, je ne serais probablement pas revenu”, a déclaré Credi. “Je ne serais pas là s’il n’était pas merveilleux.”

Credi a déclaré que Walsh avait un sens de l’humour formidable, avec un esprit qui faisait toujours rire les gens au travail.

Le moment qui ressort le plus pour Credi est un moment où il a dû retirer un Jeep Wrangler du sol de la salle d’exposition n’ayant jamais conduit de levier de vitesse de sa vie.

“Bill est descendu dans la salle d’exposition et je l’ai accéléré un peu”, explique Credi. « Il me dit qu’il a l’air de chauffer un peu. Je lui dis que c’est la première fois que je conduis en bâton. Ses yeux sont presque sortis de sa tête et il crie ‘Quoi !?’ C’était hystérique. J’aimerais avoir mon appareil photo.

Russ Danko, le directeur de service chez Bill Walsh Streator, a déclaré qu’il se souvenait que Walsh était entré et avait parlé de voitures après avoir acheté le concessionnaire en 1990. Danko travaillait pour l’ancien propriétaire et est resté avec Walsh.

“Il vous poserait une question et il connaîtrait déjà la réponse”, a déclaré Danko. “C’était un gars de voiture par nature. Il les aimait et il connaissait toutes les marques et tous les modèles.

Danko a dit qu’il se souvenait de la sortie de la Cadillac Catera. Afin de vendre la Catera chez le concessionnaire, Danko a fait un voyage au Catera College. Ils ont conduit une camionnette aux sessions pour tout savoir sur les voitures.

“Nous sommes sortis dîner tous les soirs et j’ai appris à le connaître beaucoup mieux et j’ai réalisé qu’il avait toujours une blague pour tout”, a déclaré Danko. “Juste des trucs différents, beaucoup de choses amusantes mais il fallait vraiment suivre.”

Bruce Brown, directeur général du Bill Walsh Superstore, a déclaré que Bill Sr. était le meilleur homme d’affaires pour lequel il ait jamais travaillé : lorsqu’il a commencé, il a dit à Bill qu’il voulait s’y installer et Walsh a rendu cela possible.

“C’est un sacré gars et les clients ont toujours dit à quel point il était gentil et amical”, a déclaré Brown. “Il s’est toujours fait un devoir de dire bonjour à tout le monde, que ce soit par terre ou juste au centre-ville en marchant dans la rue.”

Les personnes qui ont travaillé avec Walsh ont toutes convenu qu’il était un bourreau de travail qui passait beaucoup d’heures parce qu’il aimait ce qu’il faisait.

“Il aimait aussi les animaux”, a déclaré Brown. «Il adorait les chiens et si quelqu’un venait faire entretenir sa voiture ou regardait une voiture et avait son chien avec lui, il lui disait d’amener le chien à l’intérieur. Il leur apportait de l’eau pour qu’ils puissent boire un verre pendant qu’ils étaient là. Il a juste fait en sorte que tout le monde se sente chez lui.

Buehl a déclaré que c’était parce que Walsh avait une vision de ce qu’il voulait que les concessionnaires soient. Dans les années 80, alors qu’il cherchait à se développer, Walsh et Buehl ont traversé ce qui était alors une épicerie et ce qui est maintenant Sierra Motors.

“Nous avons traversé ce magasin alors qu’il s’agissait encore d’une épicerie et il a décrit tout ce que nous allions faire pour en faire un concessionnaire automobile”, a déclaré Buehl. “Non seulement nous avons accompli cela, mais nous l’avons également accompli en un temps incroyablement rapide.”

Les contributions de Walsh vont plus loin que ses réalisations dans le monde des affaires, bien que ses contributions aient été nombreuses. Il a siégé au Conseil consultatif national des concessionnaires de la division Cadillac de Geeneral Motors et au Conseil consultatif des concessionnaires du président de GM, ainsi qu’au Conseil consultatif de la division Chevrolet et à de nombreux autres conseils. Il a également siégé au comité consultatif personnel de Lee Iococca lorsqu’il était président de Chrysler Corporation.

Le directeur de la Chambre de commerce de la région d’Ottawa, Jeff Hettrick, a déclaré que Walsh était également un grand leader civique.

“Vous l’avez toujours vu impliqué dans des projets communautaires, soutenant des choses comme les feux d’artifice, se portant volontaire, et il était ambassadeur de la chambre”, a déclaré Hettrick. « Il a remporté notre prix Leo Parkerson du bénévole de l’année. Partout où vous alliez, vous voyiez Bill parrainer des activités. Il a donné de son temps et de son argent à tant d’activités dans la région.

Hettrick a ensuite partagé une histoire d’un ami qui a assisté aux funérailles.

“Tout en bas à gauche du cercueil, la famille leur a fait apposer un autocollant Bill Walsh Automotive comme vous le verriez sur le pare-chocs arrière de votre voiture”, a déclaré Hettrick.

Et puis Hettrick a eu une autre histoire.

“Je lui avais dit avant que mes enfants n’étaient pas les meilleurs pilotes”, a déclaré Hettrick. “Et puis l’un d’eux a eu un accident de voiture et la première chose que Bill a dite a été ‘Est-ce que ton fils va bien?’ J’ai dit ‘Ouais. Aussi? J’ai besoin d’une autre voiture.

Le maire d’Ottawa, Dan Aussem, a déclaré que Walsh était toujours la personne qui intervenait pour aider la communauté à travers plus que de simples questions économiques. Il a aidé à fournir des voitures aux écoles pour l’enseignement de la conduite automobile et s’est montré généreux et intéressé à faire de la communauté un meilleur endroit où vivre.

Aussem a déclaré avoir vu Walsh pour la dernière fois lors d’un dîner de bourses d’études, où ils se sont retrouvés assis l’un à côté de l’autre. Aussem n’avait pas réalisé que Walsh avait le même âge que son propre père et qu’ils étaient amis au lycée, et ils ont eu l’occasion de se remémorer.

“Il ne parlait pas de politique”, a déclaré Aussem. “Il parlait juste de sa jeunesse et de ce que c’était que de grandir. Il m’a envoyé une très belle lettre de remerciement après cela et voulait vérifier mes oncles. C’était une conversation très personnelle.

Walsh a été actif dans la communauté de plusieurs façons : en plus d’être un ambassadeur de la Chambre, il a été membre de longue date du Ottawa Noon Rotary, ancien directeur du YMCA, membre des Chevaliers de Colomb, Elks Lodge, Moose Lodge, Ottawa Boat Club, Deer Park Fishing Club et la Fondation de l’école secondaire Marquette.

Au lieu de fleurs ou de cadeaux, les commémoratifs peuvent être adressés à The Child Welfare Guild, PO Box 456 Ottawa, IL 61350, Pet Project, PO Box 163, Ottawa, 61350 ou au choix du donateur.