Bill Turnbull fait une autre blague sexuelle effrontée alors qu’il retrouve Susanna Reid sur GMB

BILL Turnbull a fait une autre blague sexuelle effrontée sur la «manipulation» de sa co-animatrice de Good Morning Britain, Susanna Reid.

Le présentateur de 65 ans a stupéfié hier les téléspectateurs en suggérant de «faire un essai» avec Susanna sur le sol du studio.

ITV

Bill Turnbull a dit qu’il avait « géré » Susanna Reid[/caption]

Aujourd’hui, il a continué avec son sens de l’humour coquin tout en discutant d’une abeille qu’il a nommée d’après le présentateur, âgé de 50 ans, avec qui il a déjà co-animé BBC Breakfast jusqu’à son départ pour ITV en 2014.

Expliquant qu’il a gardé des abeilles dans son jardin pendant 20 ans, un clip joué à partir d’une abeille au doigt de Bill.

Le lecteur de nouvelles Charlott Hawkins a demandé: «Gérez-vous chaque abeille?»

« Non, je ne sais pas, » répondit-il, avant d’ajouter effrontément: « Celui-là était spécial parce qu’il s’appelait Susanna. »

ITV

Il parlait d’une abeille qu’il a nommée d’après Susanna[/caption]

Touché qu’il ait nommé une abeille après elle, Susanna a dit: « Aww. »

Mais Bill a ajouté: « C’est la seule fois où je vais avoir une Susanna en train de manger de ma main. »

Susanna gloussa avant de passer rapidement à autre chose.

Cela est venu après qu’elle ait été surprise par sa blague classée X hier.

Il a commencé le spectacle d’hier en révélant qu’il n’avait dormi que quatre heures – mais qu’il avait quand même réussi à faire du yoga avant le spectacle.

GMB

Bill a ri après avoir fait une blague sexuelle effrontée à Susanna Reid[/caption]

GMB

L’homme de 65 ans a révélé qu’il avait fait une séance de yoga tôt le matin[/caption]

Bill a déclaré: «Toujours la première nuit de retour tôt, je ne dors jamais correctement de toute façon.

«Je me suis levé tôt et j’ai fait mon yoga. J’ai toujours fait ça. Faites couler le sang, le chien descendant et tout ça.

«Nous pouvons essayer plus tard, Susanna. Il y a de la place ici dans le studio.

PA: Association de la presse





«Avant de terminer mercredi, nous devrions tenter notre chance.»

Susanna haussa les sourcils et gloussa alors que Bill insistait: «Je veux dire, du yoga… désolé pour ça.

«Nous nous connaissons depuis longtemps, mais pas très bien.»