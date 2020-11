Bill Turnbull, 64 ans, exhorte les hommes à subir des examens de la prostate au milieu de sa bataille en phase terminale contre le cancer

Bill Turnbull a exhorté les hommes à passer des examens de la prostate au milieu de sa bataille contre le cancer en phase terminale dans une interview émotionnelle.

Le radiodiffuseur, 64 ans, qui a reçu un diagnostic de cancer incurable de la prostate en 2017, s’est entretenu jeudi avec Gethin Jones et Kym Marsh sur BBC Morning Live, où il a admis qu’il avait éprouvé des symptômes pendant des mois avant son diagnostic.

Il a déclaré: “ Je n’ai pas été vérifié, c’est pourquoi je suis dans la situation dans laquelle je suis actuellement. Et nous travaillions l’autre jour; les premiers symptômes étaient peut-être six mois, huit mois avant mon diagnostic, avec des courbatures et des douleurs qui n’ont pas disparu.

“ Et en fait, il y avait d’autres signes avant-coureurs les années précédentes auxquels j’aurais dû prêter attention. ”

«Les hommes ne veulent pas aller chez les médecins, aussi simple que cela. Je ne voulais pas aller chez le médecin. Maintenant, je vais tout le temps chez le médecin. Ils me connaissent tous par mon prénom.

Les symptômes du cancer de la prostate comprennent – une sensation de douleur ou de brûlure pendant la miction ou l’éjaculation. mictions fréquentes, en particulier la nuit, difficulté à arrêter ou à démarrer la miction, dysfonction érectile soudaine ou présence de sang dans les urines ou le sperme.

La star a exhorté les téléspectateurs à consulter le médecin pour un examen de la prostate, en disant: “ Si vous vous inquiétez pour votre père, ou votre mari ou votre oncle … pour l’amour du ciel. Dites-leur d’aller se faire contrôler.

«Cela ne fait de mal à personne et cela peut vous épargner beaucoup de chagrin plus tard dans la journée.

«J’ai eu tellement de gens qui se sont contactés et ont dit” oui, j’ai été vérifié, j’ai été diagnostiqué et nous l’avons détecté tôt, et par conséquent, l’avenir est beaucoup plus prometteur “mais si vous ne le faites pas, alors c’est une image différente.

Avant: Le diffuseur, 64 ans, qui a reçu un diagnostic de cancer de la prostate incurable en 2017, s’est exprimé jeudi sur BBC Morning Live, où il a admis qu’il avait présenté des symptômes de cancer pendant des mois avant son diagnostic (photo de novembre 2016)

Début novembre, Bill a révélé qu’il avait de “ bons et mauvais jours ” au milieu de sa bataille contre le cancer de la prostate.

La star de la télévision qui anime une émission Classic FM de 10h à 13h les samedis et dimanches, s’est entretenue avec Piers Morgan et Susanna Reid sur Good Morning Britain au cours de laquelle il a admis pouvoir travailler l’aider.

Quand Piers a demandé: ‘Comment est votre santé? Nous avons suivi votre maladie », a-t-il répondu:«Je vais bien. Bons et mauvais jours, ce genre de choses. Je suis très aidé, je peux toujours travailler et faire mon émission sur Classic FM ».

Plus tôt cette année, Bill a fait le point en admettant qu’il était “ très, très calme ” sur la perspective de mourir et en révélant pourquoi il avait accepté de vivre avec sa maladie.

Bill a partagé: “ J’ai beaucoup pensé à la mort depuis que j’ai reçu le diagnostic de cancer parce qu’il est là, tu sais – le gars avec la capuche sur la tête et la faux. Il attend, et c’est très bien.

Quatre ans après avoir quitté BBC Breakfast, Bill a reçu un diagnostic de cancer de la prostate incurable diagnostiqué en novembre 2017.

La maladie s’est depuis propagée à sa colonne vertébrale, ses côtes, son bassin, ses hanches et ses jambes.

Après neuf cycles exténuants de chimiothérapie, Bill reçoit maintenant des traitements comprenant une hormonothérapie et des injections de radium pour attaquer les tumeurs dans ses os.

Le journaliste a poursuivi: “ J’ai développé une relation assez saine avec la mort, je me sens très, très calme à ce sujet parce que j’y ai beaucoup réfléchi. Je ne peux pas imaginer que je peux vivre éternellement, et je ne le voudrais pas vraiment.

Temps difficiles: Bill a récemment révélé qu’il avait de “ bons et mauvais jours ” au milieu de sa bataille contre le cancer de la prostate, trois ans après avoir été diagnostiqué avec la maladie incurable

QU’EST-CE QUE LE CANCER DE LA PROSTATE? Combien de personnes tue-t-il? Le cancer de la prostate est devenu un plus grand tueur que le cancer du sein pour la première fois, ont révélé les statistiques officielles l’année dernière. Plus de 11 800 hommes par an – soit un toutes les 45 minutes – sont maintenant tués par la maladie en Grande-Bretagne, contre environ 11 400 femmes qui meurent d’un cancer du sein. Cela signifie que le cancer de la prostate n’est derrière que le poumon et l’intestin en termes de nombre de personnes qu’il tue en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, la maladie tue 26 000 personnes chaque année. Malgré cela, il reçoit moins de la moitié du financement de la recherche sur le cancer du sein – alors que les traitements contre la maladie sont en retard d’au moins une décennie. À quelle vitesse se développe-t-il? Selon le NHS, le cancer de la prostate se développe généralement lentement, il se peut donc qu’il n’y ait aucun signe que quelqu’un en souffre pendant de nombreuses années. Si le cancer est à un stade précoce et ne provoque pas de symptômes, une politique d ‘«attente vigilante» ou de «surveillance active» peut être adoptée. Certains patients peuvent être guéris si la maladie est traitée à un stade précoce. Mais s’il est diagnostiqué à un stade ultérieur, lorsqu’il s’est propagé, il devient terminal et le traitement consiste à soulager les symptômes. Des milliers d’hommes sont découragés de rechercher un diagnostic en raison des effets secondaires connus du traitement, y compris la dysfonction érectile. Tests et traitement Les tests de dépistage du cancer de la prostate sont aléatoires, et des outils précis commencent à peine à apparaître. Il n’y a pas de programme national de dépistage de la prostate car pendant des années les tests sont trop imprécis. Les médecins ont du mal à faire la distinction entre les tumeurs agressives et moins graves, ce qui complique le choix du traitement. Les hommes de plus de 50 ans sont éligibles à un test sanguin «PSA» qui donne aux médecins une idée approximative de la présence d’un patient à risque. Mais ce n’est pas fiable. Les patients qui obtiennent un résultat positif reçoivent généralement une biopsie qui n’est pas non plus infaillible. Les scientifiques ne sont pas sûrs des causes du cancer de la prostate, mais l’âge, l’obésité et le manque d’exercice sont des risques connus. Toute personne ayant des inquiétudes peut parler aux infirmières spécialisées de Prostate Cancer UK au 0800 074 8383 ou visiter prostatecanceruk.org

Bill est avec sa femme Sarah depuis 1988 et ils partagent les enfants Henry, 32 ans, Will, 31 ans, et Flora, 28 ans.

En février de cette année, Bill a rejoint Susanna pour coanimer Good Morning Britain.

Il a expliqué au présentateur pourquoi vivre avec le cancer avait fait de «chaque instant de la vie une joie».

Il a déclaré: “ Les choses que vous pensiez importantes ne le sont pas vraiment. Vous voyez les choses plus intensément et commencez à regarder des choses que vous n’auriez peut-être pas faites autrement, parce que vous réalisez qu’il y a plus dans la vie que de se précipiter de A à B pour faire C.