Bill Tate, LSU entre dans l’histoire avec le premier président noir de la SEC

Le LSU est entré dans l’histoire jeudi en nommant le Provost William « Bill » Tate de l’Université de Caroline du Sud comme le premier président noir de l’histoire de l’école et le premier Noir à diriger une école dans la Conférence du Sud-Est.

Les étudiants noirs n’étaient même pas autorisés à fréquenter le LSU avant 1953.

« Franchement, je ne pensais pas que ce jour viendrait où un Afro-Américain deviendrait président de la SEC », a déclaré Tate. « Vous avez tous rendu cela possible.

«Je suis vraiment ravi de faire partie de cette communauté. Pour moi, il s’agit de savoir comment nous pouvons aider les étudiants indépendamment de leur origine … et leur donner l’opportunité de vivre leur rêve.

Il devrait commencer le travail le 2 juillet. Les négociations contractuelles commenceront immédiatement.

Tate prendra le relais du président par intérim Tom Galligan à une époque où LSU est impliqué dans un scandale pour sa mauvaise gestion systémique des plaintes de harcèlement sexuel et de violence révélées par une enquête USA TODAY.

Tate a déclaré que le LSU serait un modèle pour traiter les plaintes relatives à la violence sexuelle et au titre IX à l’avenir.

«Si une personne est reconnue coupable de (harcèlement et violence sexuels), nous devons la retirer du campus le plus tôt possible», a-t-il déclaré.

Le conseil de surveillance de LSU a fait la sélection jeudi soir après des entretiens en personne avec trois finalistes – Tate; Kelvin Droegemeier, ancien directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche; et Jim Henderson, président du système de l’Université de Louisiane.

C’était un vote unanime 15-0.

«Nous avons travaillé très dur pendant très longtemps pour sélectionner un grand leader pour LSU», a déclaré le président du conseil d’administration de LSU, Robert Dampf. « C’est une période charnière pour notre université, mais nous faisons de grandes choses. »

Ironiquement, Dampf a rencontré Tate l’année dernière au Governor’s Mansion alors que Tate assistait au match de football LSU-Caroline du Sud l’année dernière. Tate était également membre d’un dîner organisé par le gouverneur John Bel Edwards.

Dampf dit avoir dit à l’époque au membre du conseil d’administration James Williams: «Nous devons avoir ce type.» Tate a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’impression qu’il avait faite sur Dampf.

Tate, 56 ans, est doyen et vice-président exécutif des affaires académiques à l’Université de Caroline du Sud et détient le titre de professeur distingué de la USC Education Foundation avec des nominations en sociologie et en médecine familiale et préventive.

Avant de rejoindre l’USC, il a été doyen et vice-provost pour les études supérieures à l’Université de Washington à Saint-Louis, où il a occupé la chaire universitaire distinguée Edward Mallinckrodt en arts et sciences. Auparavant, il a occupé la chaire William et Betty Adams à la Texas Christian University et a siégé à la faculté de l’Université du Wisconsin à Madison.

Les finalistes ont été sélectionnés parmi un groupe de huit candidats interviewés pratiquement la semaine dernière par le comité présidentiel de recherche de LSU, qui avait accepté 23 candidatures pour le poste.

Les trois finalistes avaient visité les campus et rencontré les parties prenantes tout au long de la semaine.