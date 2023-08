Bill Snips du Centre exclut le juge en chef du processus de sélection des agents électoraux

Dans un mouvement susceptible de déclencher une nouvelle confrontation entre l’exécutif et le judiciaire, le Centre est sur le point de faire adopter une législation qui exclura le juge en chef de l’Inde du processus de nomination des hauts fonctionnaires électoraux du pays.

Le projet de loi de 2023 sur le commissaire aux élections en chef et les autres commissaires aux élections (nomination, conditions de service et durée du mandat), sur le point d’être présenté à Rajya Sabha aujourd’hui, propose que les scrutateurs soient nommés par le président sur la recommandation d’un panel comprenant le Premier ministre, chef de l’opposition à Lok Sabha et un ministre du Cabinet de l’Union nommé par le Premier ministre. Le Premier ministre présidera le panel, dit-il.

Le projet de loi, en effet, vise à diluer l’arrêt de la Cour suprême de mars 2023 dans lequel un banc de la Constitution a statué que la nomination des commissaires aux élections en chef et des commissaires aux élections doit être faite par le président sur l’avis d’un panel composé du Premier ministre, chef du l’opposition et le juge en chef de l’Inde.

Le jugement, cependant, mentionnait que cet arrangement se poursuivrait jusqu’à ce que le Parlement promulgue une loi.

Ce projet de loi ouvre la voie à une nouvelle confrontation entre la Cour suprême et le Centre.

Des nominations des juges aux lois controversées telles que la loi sur les services de Delhi, le centre et la Cour suprême se sont affrontés sur plusieurs questions.

Dans l’affaire Delhi, la Cour suprême a statué que le gouvernement de Delhi contrôlera tous les services de la capitale nationale, à l’exception des terres, de l’ordre public et de la police. Le centre a demandé un examen et a apporté une ordonnance pour reprendre son contrôle sur Delhi. Une fois le Parlement réuni, il a utilisé sa force numérique pour faire passer une loi pour remplacer l’ordonnance.

L’exécutif et la Cour suprême ont également des positions différentes sur des questions telles que la doctrine de la structure de base – en termes simples, cela signifie que la Constitution a une structure de base qui ne peut pas être modifiée par le Parlement.

Le dernier exemple de cette différence est une déclaration du juge Ranjan Gogoi, ancien juge en chef de l’Inde et maintenant membre nommé de Rajya Sabha.

« Après avoir lu le livre, je pense que la doctrine de la structure de base de la Constitution a une base jurisprudentielle très discutable. Je ne dirais rien de plus que cela », a-t-il déclaré.

En réponse, le juge en chef de l’Inde DY Chandrachud, qui a par le passé décrit la doctrine de la structure de base comme une « étoile polaire » qui guide les interprètes et les exécuteurs de la Constitution, a répondu à la remarque de son ancien collègue. Il a déclaré qu’une fois que les juges quittent leurs fonctions, tout ce qu’ils disent n’est qu’une opinion et n’est pas contraignant.