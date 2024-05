Bill Skarsgård a dit dans une interview avec le magazine Esquire que le studio derrière « It » n’a peut-être pas fait le meilleur choix en décidant de publier la première image de lui dans le rôle du méchant clown Pennywise avant même le début du tournage de l’adaptation cinématographique de Stephen King. Warner Bros. a sorti le film en deux parties, qui a rapporté ensemble plus d’un milliard de dollars au box-office mondial.

« Quand on a 26 ans, on ne se sent pas jeune du tout, mais maintenant, en y repensant, j’étais un enfant », a déclaré Skarsgård à propos du rôle de Pennywise. « C’était assez tôt dans ma carrière pour me lancer dans quelque chose qui avait tant de regards et d’attentes à ce sujet. »

Skarsgård a déclaré que le studio « avait fait quelque chose que je trouvais plutôt méchant » en publiant une première photo si tôt pendant le processus de production. La première image de Skarsgård dans le rôle de Pennywise a fait ses débuts en ligne en juillet 2016, plus d’un an avant la sortie en salles du premier film « It » en septembre 2017.

« J’étais incroyablement nerveux à l’idée de commencer ce travail, et puis sur Internet, il y a tellement d’opinions haineuses sur l’aspect étrange et étrange de la chose », a déclaré Skarsgård.

Certains fans d’horreur ont lancé une attaque contre le film « It » parce que Pennywise ne ressemblait pas à ce à quoi ils s’attendaient. Skarsgård a déclaré qu’il avait perdu le sommeil à cause de la réaction négative alors que les fans lui faisaient savoir que « cela avait l’air stupide » et « boiteux ». L’indignation a fondamentalement changé sa perspective en tant qu’acteur.

« Vous ne pouvez faire cette performance que pour vous faire plaisir », a déclaré Skarsgård. «Cela a débloqué quelque chose en moi. Et cela m’a donné la confiance que je peux relever n’importe quel défi. Du moins, c’est ce que je ressens lorsque j’accepte ces choses.

Warner Bros. n’a fait aucun commentaire à ce sujet. « It » a été promu et publié sous différentes directions au studio.

Lorsque la première image de Pennywise de Skarsgård a fait ses débuts, il a déclaré à Entertainment Weekly : « Il est important que nous fassions quelque chose de frais et d’original pour celle-ci. Cela ne va volontairement pas vers ce look bizarre et gras.

Les fans n’étaient pas nécessairement d’accord avec lui au début, même si sa performance dans le rôle de Pennywise connaîtrait un grand succès et une grande popularité lors de la sortie de « It » en salles. Aujourd’hui, Skarsgård affronte à nouveau un méchant classique du cinéma alors qu’il s’attaque au comte Orlock pour la réimagination de « Nosferatu » de Robert Eggers. Mais le distributeur Focus Features ne fait pas la même erreur, car il cache pour l’instant toute trace de ce à quoi ressemble le vampire de Skarsgård.

« Je ne pense pas que les gens vont me reconnaître là-dedans », a déclaré Skarsgård à Esquire. « Il est dégoûtant… Mais c’est très sexualisé. C’est jouer avec un fétichisme sexuel sur le pouvoir du monstre et ce que cet attrait a pour vous. J’espère que cela vous attirera un peu et que votre attirance vous dégoûtera en même temps.

« Nosferatu » sort en salles le 25 décembre. Rendez-vous sur Site Web d’Esquire pour lire le profil de Skarsgård dans son intégralité.