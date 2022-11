Bill Sheffield, ancien gouverneur de l’Alaska, décède à 94 ans

JUNEAU, Alaska (AP) – Bill Sheffield, un ancien gouverneur de l’Alaska dont le mandat a été perturbé par une procédure de destitution, est décédé. Il avait 94 ans.

Une déclaration fournie par des amis de Sheffield indique qu’il est décédé vendredi à son domicile d’Anchorage.

John Pugh, un ami qui était le commissaire à la santé de l’État sous Sheffield et parmi ceux qui ont passé du temps avec lui avant sa mort, a déclaré que Sheffield parlait régulièrement des moyens de faire avancer l’Alaska. Il “avait toutes sortes d’idées, même au cours des derniers mois alors qu’il était vraiment en déclin, sur le développement économique en Alaska”, a déclaré Pugh.

Sheffield, qui a été gouverneur de 1982 à 1986, a été accusé d’avoir dirigé un bail pour un bureau d’État à un allié politique et d’avoir menti à ce sujet. Il n’a pas été inculpé par un grand jury, mais le panel a recommandé à la législature d’envisager une destitution. Le Sénat de l’État a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour destituer.

Sheffield a déclaré à l’Associated Press en 1986 qu’il pensait que sa volonté de faire des choix difficiles dans une crise budgétaire de l’État lui avait coûté un second mandat.

Sheffield a perdu la primaire du parti démocrate cette année-là au profit de Steve Cowper, qui a ensuite été élu gouverneur.

“J’ai probablement fait quelques erreurs, mais quand vous voulez faire avancer les choses et que vous sortez du secteur privé comme je l’ai fait, vous allez vous heurter à la bureaucratie”, a déclaré Sheffield à l’AP après la perte principale.

« Je ne me suis pas présenté comme gouverneur juste pour être gouverneur. Je l’ai fait pour faire des choses. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans cet État et nous n’avons pas besoin d’attendre indéfiniment pour les faire », a-t-il déclaré.

Sheffield, un hôtelier prospère, a vendu cette entreprise en 1987, selon sa nécrologie. Il a ensuite occupé des postes de direction au sein de l’Alaska Railroad Corp. et du port d’Anchorage.

Pugh a déclaré que Sheffield était attentionné et croyait au mentorat des jeunes. L’une des directives de Sheffield aux membres de son administration était de “sortir et de découvrir quels sont les besoins et de répondre aux besoins de la population”, a déclaré Pugh.

Il a déclaré qu’il considérait la procédure de destitution comme une note de bas de page dans la carrière de Sheffield dans la fonction publique. Il a noté les réalisations au cours du mandat de Sheffield, y compris l’achèvement des efforts pour que l’État reprenne le chemin de fer de l’Alaska et le soutien de la mine Red Dog.

Sheffield laisse dans le deuil sa compagne de longue date, Cheri McGuire.

Becky Bohrer, L’Associated Press