Face au n°25 de l’Illinois lors du match d’ouverture de l’exposition, le n°1 du Kansas est tombé sur la route, 82-75. Kevin McCullar, Jr., a marqué 25 points, Hunter Dickinson a ajouté 22 points et KJ Adams, Jr., a marqué 14 points.

Le Kansas, qui n’a mené qu’une minute contre l’Illinois, a eu plusieurs occasions de sortir victorieux en fin de match, mais les Jayhawks n’ont tout simplement pas réussi à réaliser des jeux qui changeaient la donne tout au long de la séquence.

“Eh bien, nous n’avons pas gardé”, a déclaré l’entraîneur-chef du Kansas, Bill Self, après le match. « Si vous accordez 82 points sur la route, vous allez être battu. On ne garde pas et on n’a pas rebondi. Nous devons certainement nous améliorer beaucoup dans ce domaine. Je vais être honnête avec vous, à part les trois gars qui reviennent, KJ Adams, Jr., Dajuan Harris, Jr. et Kevin McCullar, Jr., je ne suis pas sûr que quelqu’un d’autre comprenne comment nous avons gagné des matchs. Loin de la maison.

“Je préfère mener une attaque merdique plutôt que de ne pas laisser les autres obtenir des paniers faciles”, a-t-il ajouté. «Certes, ils ont réalisé huit lay-ups en première mi-temps et ils ont réalisé sept tirs à trois. Mon Dieu, que veux-tu prendre, enlever les trois ou enlever les lay-ups ? Ils ont obtenu huit passes décisives, ce qui me dit qu’ils ne faisaient que conduire et que nous avons eu quelques problèmes avec les écrans de balle.

Lors d’une soirée où le Kansas a perdu de sept points sur la route dans un environnement hostile, l’équipe de Self n’a tiré que 3 sur 12 (25,0 %) derrière l’arc et 12 sur 19 (63,2 %) depuis la ligne des lancers francs. .

L’Illinois, en revanche, a réussi 11 tirs sur 27 (40,7 %) derrière l’arc et 21 sur 32 (65,6 %) de ses lancers francs. Les Illini ont également remporté la bataille sur la vitre, 39-32, et ont réussi six interceptions dans la soirée.

Alors que McCullar, Jr. (25), Dickinson (22) et Adams, Jr. (14) ont ouvert la voie au Kansas du côté offensif du terrain, aucun autre joueur n’a marqué plus de six points contre l’Illinois. En fait, Harris, Jr. (6), Elmarko Jackson (4) et Nicolas Timberlake (4) ont complété le score de l’équipe de Self.