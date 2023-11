Bill Self du Kansas signe le contrat de basket-ball universitaire le plus riche jamais signé par une université publique

LAWRENCE, Kan. — L’entraîneur du Kansas, Bill Self, a signé mardi un contrat à vie qui lui rapportera 53 millions de dollars sur les cinq premières années, dépassant facilement l’entraîneur du Kentucky John Calipari pour le contrat le plus riche jamais accordé à un entraîneur de basket-ball universitaire dans une université publique.

Self gagnera plus de 11 millions de dollars cette saison en salaire de base, services professionnels et redevances, ainsi qu’une prime de signature unique et des paiements de fidélisation, dont certains ont été reportés au milieu de la pandémie. À la fin de chaque année, une autre année est ajoutée à la transaction et Self recevra une prime de rétention unique de 5 millions de dollars s’il termine les cinq premières.

L’accord modifie un contrat de structure similaire signé par Self en 2021 et comprend une disposition permettant la renégociation des termes après la saison 2025-26. L’entente de Calipari avec les Wildcats lui rapporte 8,5 millions de dollars cette saison.

“Bill Self est sans aucun doute l’entraîneur le plus constant du basket-ball universitaire, et une restructuration des termes de son contrat était attendue depuis longtemps”, a déclaré le directeur sportif du Kansas, Travis Goff. “Dans un environnement d’athlétisme collégial en constante évolution, notre engagement fort envers Coach Self positionne le basket-ball KU pour maintenir et améliorer son statut de programme le plus réputé du pays.”

Les Jayhawks les mieux classés, dirigé par Hunter Dickinson, transfert du Michigan, a mis en déroute North Carolina Central lundi soir pour ouvrir la saison. Ils affrontent Manhattan vendredi avant d’affronter Calipari et ses Wildcats lors de la Champions Classic la semaine prochaine.

“Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour faire partie de notre département des sports”, a déclaré Self. “Ma famille et moi sommes très fiers d’être dans cette université et j’attends avec impatience de nombreuses autres saisons pour représenter la base de fans la plus passionnée du pays.”

Le contrat comprend des incitations qui pourraient augmenter considérablement la valeur. Self gagnerait 50 000 $ pour un titre du Big 12 en saison régulière, 50 000 $ supplémentaires s’il est l’entraîneur de l’année du Big 12 et 25 000 $ pour avoir remporté le tournoi de conférence. Il gagnerait également 50 000 $ pour une participation au tournoi de la NCAA, 100 000 $ pour avoir atteint le Sweet 16, 150 000 $ pour avoir atteint le Final Four et 200 000 $ pour avoir remporté un autre championnat national.

L’accord modifié intervient un mois après Self et les Jayhawks ont évité de lourdes pénalités résultant d’une enquête menée en 2017 par le FBI sur la corruption dans le basket-ball universitaire. Un comité d’appel indépendant les a privés de leur participation au Final Four 2018, mais a rétrogradé cinq violations de niveau I – considérées comme les plus graves – à trois violations de niveau II et les autres violations de niveau III.

Comme son accord précédent, qui stipulait que Self ne pouvait pas être licencié pour un motif valable « en raison de toute affaire d’infractions en cours impliquant une conduite au moment ou avant » sa signature, le contrat modifié stipule que Self ne peut pas être licencié pour un motif valable « en raison d’une affaire d’infractions qui découle du même ensemble de faits déterminants » que ceux examinés par le comité.

Self est arrivé au Kansas en provenance de l’Illinois en 2003 pour remplacer Roy Williams, parti pour la Caroline du Nord, et a depuis remporté 566 matchs pour diriger tous les entraîneurs actifs de Power 5. Il compte 773 victoires au cours de sa carrière d’entraîneur, dont deux championnats nationaux et 20 titres de conférence, et il a été élu à deux reprises entraîneur national AP de l’année.

La saison dernière, Self a été hospitalisé à la veille du tournoi Big 12 et a fini par avoir besoin de une valve remplacée dans son cœur. Il a raté non seulement le tournoi de conférence mais aussi le tournoi de la NCAA, où les Jayhawks ont perdu au deuxième tour.

Son équipe pourrait aller beaucoup plus loin cette saison.

Les Jayhawks ont renvoyé un trio de partants de l’équipe de l’année dernière – Dajuan Harris Jr., KJ Adams et Kevin McCullar Jr. – tout en signant une classe de première année vantée dirigée par Elmarko Jackson et en apportant un trio de transferts de haut niveau.

Le plus grand d’entre eux, au propre comme au figuré, est Dickinson, qui mesure 7 pieds 2 pouces, peut-être le joueur le plus recherché à avoir jamais franchi le portail. Il a récolté 21 points, huit rebonds, cinq passes décisives et deux contres en seulement 24 minutes lundi soir.

“Depuis plus de 20 ans, Coach Self incarne l’esprit et la tradition de l’Université du Kansas, menant notre programme de basket-ball masculin vers un succès sans précédent”, a déclaré le chancelier du Kansas, Doug Girod. « Nous pensons qu’il est le meilleur entraîneur du pays et il se soucie profondément de cet endroit. Nous sommes ravis qu’il soit un Jayhawk pour le reste de sa carrière. »