Bill Self du Kansas est désormais l’entraîneur le mieux payé après un accord modifié

Dickinson et McCullar s’associent pour une grande première mi-temps pour le Kansas Hunter Dickinson et Kevin McCullar Jr. canalisent leurs Splash Brothers intérieurs, alors qu’ils perdent un total de 32 points en première mi-temps pour les Jayhawks.

L’entraîneur du Kansas, Bill Self, a signé un contrat modifié de cinq ans – conçu pour être en fait un contrat à vie – qui fait de lui l’entraîneur le mieux payé du basket-ball universitaire, ont indiqué des sources à ESPN.

Self gagnera plus de 13 millions de dollars en compensation pour la saison 2023-24 et 53 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, ont indiqué des sources à ESPN. John Calipari du Kentucky était auparavant l’entraîneur le mieux payé du pays ; il gagnera 44 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, selon des sources.

Le Kansas a annoncé le nouveau contrat mardi mais n’a pas divulgué les conditions financières.

“Bill Self est sans aucun doute l’entraîneur le plus constant du basket-ball universitaire, et une restructuration des termes de son contrat était attendue depuis longtemps”, a déclaré le directeur sportif Travis Goff. “Dans un environnement d’athlétisme collégial en constante évolution, notre engagement fort envers Coach Self positionne le basket-ball KU pour maintenir et améliorer son statut de programme le plus réputé du pays. Au cours de ses 20 années à la KU, notre programme de basket-ball masculin a été une source principale d’engagement positif des anciens élèves, de fortes inscriptions universitaires et de revenus qui ont aidé à financer tous les autres programmes de Kansas Athletics et à investir dans les 500 étudiants-athlètes chaque année. Avec lui et son équipe à la tête de notre programme de basket-ball, l’avenir de Kansas Athletics a jamais été aussi brillant.”

Les Jayhawks entrent dans la saison 2023-24 en tant qu’équipe de pré-saison n°1 au pays après avoir remporté la première tête de série consécutive et remporté le tournoi NCAA 2022.

Self devrait atteindre 800 victoires en carrière cette saison et compte déjà deux championnats nationaux et 20 titres de champion, dont 13 championnats Big 12 consécutifs.

“Je suis très reconnaissant envers le Chancelier [Douglas] Girod, Travis Goff et toute l’équipe de direction de KU pour leur confiance continue en moi et en mon équipe pour diriger ce programme légendaire”, a déclaré Self. “Je sais que le chancelier et Travis sont aussi enthousiasmés que moi par l’avenir du Kansas Basketball. . Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour faire partie de notre département des sports et de ce programme. Ma famille et moi sommes très fiers d’être dans cette université et j’attends avec impatience de nombreuses autres saisons pour représenter la base de fans la plus passionnée du pays.

“Il n’y a aucun endroit comme le Kansas.”

L’enquête du FBI de 2017 sur le basket-ball universitaire qui a piégé le programme de basket-ball masculin du Kansas a finalement pris fin le mois dernier, Self évitant toute sanction supplémentaire et le programme évitant une interdiction en séries éliminatoires. Le comité de résolution indépendant a finalement déclassé cinq violations de niveau I en trois violations de niveau II et quatre violations de niveau III.

En avril 2021, Self a signé son premier contrat à vie avec l’école. Il s’agissait d’un contrat de cinq ans avec une année supplémentaire ajoutée à la fin de chaque saison, avec un salaire garanti de 5,41 millions de dollars par an. Le contrat comprenait également une clause selon laquelle l’école ne peut pas licencier Self pour un motif valable “en raison de toute infraction en cours impliquant une conduite au moment ou avant” la signature de l’accord.

Le Kansas a ouvert la saison avec une victoire de 99-56 contre North Carolina Central lundi et accueillera Manhattan vendredi.