Bill Russell salué à travers les générations de basket-ball

Russell, 88 ans, a passé 13 saisons avec les Celtics dans les années 1950 et 1960, dont trois en tant que joueur-entraîneur. Il a été le premier entraîneur noir de la NBA et il était connu pour son activisme en faveur des droits civiques pendant et après ses jours de jeu. Il est resté visible autour de la NBA en tant que fan, mentor et symbole de grandeur. Le trophée MVP de la finale porte son nom, et il assistait souvent à des matchs portant un chapeau violet avec les initiales de l’un de ses joueurs préférés, le gardien des Los Angeles Lakers Kobe Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère en 2020.