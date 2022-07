Bill Russell, qui a mené les Celtics à 11 championnats, décède à 88 ans

L’ancien sénateur Bill Bradley, qui a affronté Russell avec les Knicks dans les années 1960, le considérait comme “le joueur le plus intelligent à avoir jamais joué au jeu et l’incarnation d’un chef d’équipe”.

“Au fond, Russell savait qu’il était différent des autres joueurs – qu’il était un innovateur et que son identité même dépendait de la domination du jeu”, a écrit Bradley en passant en revue les souvenirs de Russell d’Auerbach dans “Red and Me: My Coach, My Ami pour la vie » (2009) pour le New York Times.

Dans les décennies qui ont suivi la retraite de Russell en 1969, lorsque les mouvements flashy ravissaient les fans et que le jeu d’équipe était souvent une réflexion après coup, sa stature a été encore plus brillante, connue pour sa capacité à améliorer les talents de ses coéquipiers alors même qu’il dominait l’action, et à le faire sans bravade : il dédaignait de tremper ou de faire des gestes pour célébrer ses exploits.

Au cours de ces dernières années, sa barbichette signature est devenue blanche, Russell est réapparu sur le terrain au printemps, présentant le joueur le plus précieux de la série de championnats NBA avec le trophée qui porte son nom en 2009.