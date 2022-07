Bill Russell, grand NBA et légende des Celtics, décède à 88 ans

Bill Russell, le grand NBA qui a ancré une dynastie des Boston Celtics qui a remporté 11 championnats en 13 ans – les deux derniers en tant que premier entraîneur-chef noir dans n’importe quel sport américain majeur – et a marché pour les droits civiques avec Martin Luther King Jr., est décédé dimanche. Il avait 88 ans.

Sa famille a publié la nouvelle sur les réseaux sociaux, affirmant que Russell était décédé avec sa femme, Jeannine, à ses côtés. La déclaration n’a pas donné la cause du décès.

“La femme de Bill, Jeannine, et ses nombreux amis et sa famille vous remercient de garder Bill dans vos prières. Peut-être revivrez-vous un ou deux des moments d’or qu’il nous a donnés, ou vous souviendrez-vous de son rire caractéristique alors qu’il se délectait d’expliquer la vraie histoire derrière la façon dont ces moments se sont déroulés”, indique le communiqué de la famille. “Et nous espérons que chacun de nous pourra trouver une nouvelle façon d’agir ou de parler avec l’engagement sans compromis, digne et toujours constructif de Bill envers les principes. Ce serait une dernière et durable victoire pour notre bien-aimé .6.”

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré dans un communiqué que Russell était “le plus grand champion de tous les sports d’équipe”.

“Bill représentait quelque chose de bien plus grand que le sport : les valeurs d’égalité, de respect et d’inclusion qu’il a gravées dans l’ADN de notre ligue. Au sommet de sa carrière sportive, Bill a défendu vigoureusement les droits civils et la justice sociale, un héritage qu’il a transmis jusqu’aux générations de joueurs de la NBA qui ont suivi ses traces”, a déclaré Silver. « À travers les railleries, les menaces et l’adversité impensable, Bill a surmonté tout cela et est resté fidèle à sa conviction que tout le monde mérite d’être traité avec dignité.

Membre du Temple de la renommée, cinq fois joueur le plus utile et 12 fois étoile, Russell a été élu en 1980 le plus grand joueur de l’histoire de la NBA par les écrivains de basket-ball. Il reste le vainqueur le plus prolifique du sport et un archétype de l’altruisme qui a gagné avec la défense et le rebond tout en laissant le score aux autres. Souvent, cela signifiait Wilt Chamberlain, le seul joueur de l’époque qui était un digne rival pour Russell.

Les batailles sur le terrain entre les centres étaient féroces – des affrontements emblématiques en NBA. Russell a mené l’Université de San Francisco aux championnats de la NCAA en 1955 et 1956 et a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de 1956.

À Boston, Russell a laissé une marque durable en tant qu’athlète noir dans une ville – et un pays – où la course est souvent un point d’éclair. En 2011, le président Barack Obama a décerné à Russell la médaille de la liberté. Deux ans plus tard, une statue de Russell a été dévoilée sur le City Hall Plaza de Boston.

“J’ai chéri mon amitié avec Bill et j’ai été ravi lorsqu’il a reçu la Médaille présidentielle de la liberté”, a déclaré Silver dans son communiqué. “Je l’appelais souvent Babe Ruth du basket-ball pour la façon dont il a transcendé le temps. Bill était le vainqueur ultime et un coéquipier accompli, et son influence sur la NBA se fera sentir pour toujours. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa femme, Jeannine, à sa famille et à ses nombreux copains.”

Sa famille a déclaré que les arrangements pour le service commémoratif de Russell seront annoncés dans les prochains jours.