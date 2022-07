Bill Russell, grand NBA et légende des Celtics, décède à 88 ans

BOSTON –

Bill Russell, le grand NBA qui a ancré une dynastie des Boston Celtics qui a remporté 11 championnats en 13 ans – les deux derniers en tant que premier entraîneur-chef noir dans n’importe quel sport américain majeur – et a marché pour les droits civiques avec Martin Luther King Jr., est décédé Dimanche. Il avait 88 ans.

Sa famille a publié la nouvelle sur les réseaux sociaux, affirmant que Russell était décédé avec sa femme, Jeannine, à ses côtés. La déclaration n’a pas donné la cause du décès.

“La femme de Bill, Jeannine, et ses nombreux amis et sa famille vous remercient de garder Bill dans vos prières. Peut-être revivrez-vous un ou deux des moments d’or qu’il nous a donnés, ou vous souviendrez-vous de son rire caractéristique alors qu’il se délectait d’expliquer la vraie histoire derrière la façon dont ces moments se sont déroulés”, indique le communiqué de la famille. “Et nous espérons que chacun de nous pourra trouver une nouvelle façon d’agir ou de parler avec l’engagement sans compromis, digne et toujours constructif de Bill envers les principes. Ce serait une dernière et durable victoire pour notre bien-aimé .6.”

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré dans un communiqué que Russell était “le plus grand champion de tous les sports d’équipe”.

“Bill représentait quelque chose de bien plus grand que le sport : les valeurs d’égalité, de respect et d’inclusion qu’il a gravées dans l’ADN de notre ligue. Au sommet de sa carrière sportive, Bill a défendu vigoureusement les droits civils et la justice sociale, un héritage qu’il a transmis jusqu’aux générations de joueurs de la NBA qui ont suivi ses traces”, a déclaré Silver. « À travers les railleries, les menaces et l’adversité impensable, Bill a surmonté tout cela et est resté fidèle à sa conviction que tout le monde mérite d’être traité avec dignité.

Membre du Temple de la renommée, cinq fois joueur le plus utile et 12 fois All-Star, Russell a été élu en 1980 le plus grand joueur de l’histoire de la NBA par les écrivains de basket-ball. Il reste le vainqueur le plus prolifique du sport en tant que joueur et un archétype de l’altruisme qui a gagné avec la défense et le rebond tout en laissant le score aux autres. Souvent, cela signifiait Wilt Chamberlain, le seul joueur de l’époque qui était un digne rival pour Russell.

Mais Russell a dominé dans la seule statistique qui lui importait : 11 championnats contre deux.

Le natif de Louisiane a également laissé une marque durable en tant qu’athlète noir dans une ville – et un pays – où la course est souvent un point d’éclair. Il était à la marche sur Washington en 1963, lorsque King a prononcé son discours “I Have a Dream”, et il a soutenu Muhammad Ali lorsque le boxeur a été mis au pilori pour avoir refusé d’être intronisé au service militaire.

En 2011, le président Barack Obama a décerné à Russell la médaille de la liberté aux côtés du membre du Congrès John Lewis, de l’investisseur milliardaire Warren Buffett, de la chancelière allemande Angela Merkel et du grand joueur de baseball Stan Musial.

“Bill Russell, l’homme, est quelqu’un qui a défendu les droits et la dignité de tous les hommes”, a déclaré Obama lors de la cérémonie. “Il a marché avec King, il s’est tenu aux côtés d’Ali. Lorsqu’un restaurant a refusé de servir les Black Celtics, il a refusé de jouer dans le match prévu. Il a enduré des insultes et du vandalisme, mais il a continué à se concentrer pour faire des coéquipiers qu’il aimait de meilleurs joueurs. et a rendu possible le succès de tant de ceux qui suivraient.”

Russell a déclaré que lorsqu’il grandissait dans le sud ségrégué et plus tard en Californie, ses parents lui ont inculqué la confiance calme qui lui a permis d’écarter les railleries racistes.

“Des années plus tard, les gens m’ont demandé ce que j’avais dû traverser”, a déclaré Russell en 2008. “Malheureusement, ou heureusement, je n’ai jamais rien vécu. Dès mon premier instant de vie, j’ai pensé que ma mère et mon père aimaient moi.” C’était la mère de Russell qui lui disait de ne pas tenir compte des commentaires de ceux qui pourraient le voir jouer dans la cour.

“Quoi qu’ils disent, bon ou mauvais, ils ne vous connaissent pas”, se souvient-il. “Ils luttent contre leurs propres démons.”

Mais c’est Jackie Robinson qui a donné à Russell une feuille de route pour lutter contre le racisme dans son sport : “Jackie était un héros pour nous. Il s’est toujours comporté comme un homme. Il m’a montré comment être un homme dans le sport professionnel.”

Le sentiment était réciproque, a appris Russell, lorsque la veuve de Robinson, Rachel, l’a appelé et lui a demandé d’être porteur aux funérailles de son mari en 1972.

“Elle a raccroché le téléphone et je me suis demandé:” Comment faites-vous pour devenir un héros pour Jackie Robinson? “, A déclaré Russell. “J’étais tellement flatté.”

William Felton Russell est né le 12 février 1934 à Monroe, en Louisiane. Il était enfant lorsque sa famille a déménagé sur la côte ouest et il est allé au lycée à Oakland, en Californie, puis à l’université de San Francisco. Il a mené les Dons aux championnats de la NCAA en 1955 et 1956 et a remporté une médaille d’or en 1956 aux Jeux olympiques de Melbourne en Australie.

L’entraîneur et directeur général des Celtics, Red Auerbach, a tellement convoité Russell qu’il a conclu un échange avec les St. Louis Hawks pour le deuxième choix du repêchage. Il a promis aux Royals de Rochester, qui possédaient le choix n ° 1, une visite lucrative des Ice Capades, qui étaient également dirigées par le propriétaire des Celtics, Walter Brown.

Pourtant, Russell est arrivé à Boston pour se plaindre qu’il n’était pas si bon. “Les gens disaient que c’était un choix de repêchage inutile, de l’argent gaspillé”, se souvient-il. “Ils ont dit:” Il n’est pas bon. Tout ce qu’il peut faire, c’est bloquer les tirs et rebondir. Et Red a dit: “Ça suffit.”‘

Les Celtics ont également récupéré Tommy Heinsohn et KC Jones, le coéquipier universitaire de Russell, dans le même repêchage. Bien que Russell ait rejoint l’équipe tardivement parce qu’il menait les États-Unis à la médaille d’or olympique, Boston a terminé la saison régulière avec la meilleure fiche de la ligue.

Les Celtics ont remporté le championnat NBA – leur premier sur 17 – lors d’un septième match en double prolongation contre les St. Louis Hawks de Bob Pettit. Russell a remporté son premier prix MVP la saison suivante, mais les Hawks ont remporté le titre lors d’un match revanche en finale. Les Celtics ont de nouveau tout gagné en 1959, entamant une série sans précédent de huit couronnes NBA consécutives.

Centre de 6 pieds 10 pouces, Russell n’a jamais récolté en moyenne plus de 18,9 points au cours de ses 13 saisons, enregistrant chaque année en moyenne plus de rebonds par match que de points. Pendant 10 saisons, il a en moyenne plus de 20 rebonds. Il a eu une fois 51 rebonds dans un match; Chamberlain détient le record avec 55.

Auerbach a pris sa retraite après avoir remporté le titre de 1966, et Russell est devenu le joueur-entraîneur – le premier entraîneur-chef noir de l’histoire de la NBA, et près d’une décennie avant que Frank Robinson ne prenne le contrôle des Indians de Cleveland au baseball. Boston a terminé avec le deuxième meilleur record de saison régulière de la NBA, et sa séquence de titres s’est terminée par une défaite contre Chamberlain et les 76ers de Philadelphie en finale de la division Est.

Russell a ramené les Celtics aux titres en 1968 et 1969, remportant à chaque fois une série éliminatoire de sept matchs contre Chamberlain. Russell a pris sa retraite après la finale de 1969, revenant pour un séjour relativement réussi – mais insatisfaisant – de quatre ans en tant qu’entraîneur et directeur général des Seattle SuperSonics et une demi-saison moins fructueuse en tant qu’entraîneur des Sacramento Kings.

Le maillot n ° 6 de Russell a été retiré par les Celtics en 1972. Il a gagné des places dans l’équipe de tous les temps du 25e anniversaire de la NBA en 1970, l’équipe du 35e anniversaire en 1980 et l’équipe du 75e anniversaire. En 1996, il a été salué comme l’un des 50 plus grands joueurs de la NBA. En 2009, le trophée MVP de la finale de la NBA a été nommé en son honneur, même si Russell ne s’est jamais imposé, car il n’a été décerné pour la première fois qu’en 1969.

En 2013, une statue a été dévoilée sur la place de l’hôtel de ville de Russell à Boston, entourée de blocs de granit avec des citations sur le leadership et le caractère. Russell a été intronisé au Basketball Hall of Fame en 1975 mais n’a pas assisté à la cérémonie, affirmant qu’il n’aurait pas dû être le premier Afro-Américain élu. (Chuck Cooper, le premier joueur noir de la NBA, était son choix.)

En 2019, Russell a accepté sa bague Hall of Fame lors d’un rassemblement privé. “Je pensais que d’autres avant moi auraient dû avoir cet honneur”, a-t-il tweeté. “C’est bon de voir des progrès.”

Silver a déclaré qu’il “appelait souvent Babe Ruth du basket-ball (Russell) pour la façon dont il a transcendé le temps”.

“Bill était le vainqueur ultime et un coéquipier accompli, et son influence sur la NBA se fera sentir pour toujours”, a ajouté Silver. “Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa femme, Jeannine, sa famille et ses nombreux amis.”

Sa famille a déclaré que les arrangements pour le service commémoratif de Russell seront annoncés dans les prochains jours.