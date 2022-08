Bill Russell a ouvert la voie aux entraîneurs noirs pour défier les sceptiques

“Quand Red et moi avons commencé à discuter de mon devenir entraîneur, il y avait certaines choses que nous n’avions pas à dire”, a écrit Russell dans son livre sur son amitié avec Auerbach, “Red and Me: My Coach, My Lifelong Friend”. en 2009. “Par exemple, quand j’ai finalement été nommé publiquement, je ne savais pas que je venais de devenir le premier entraîneur afro-américain de l’histoire des ligues majeures.”

C’était en 1966, et la distinction ne lui est pas venue à l’esprit jusqu’à ce que les membres des médias de Boston l’en informent. “Quand j’ai pris le poste, un journaliste a écrit sept articles sur les raisons pour lesquelles je ne devrais pas entraîner les Celtics”, a écrit Russell.

Russell, décédé dimanche à 88 ans, remporterait deux championnats en tant qu’entraîneur-chef des Celtics, ses 10e et 11e bagues de championnat. Il entraînerait également les SuperSonics de Seattle et les Kings de Sacramento et inspirerait une génération de joueurs noirs à s’essayer également à l’entraînement. Le scepticisme qui a accompagné son embauche à Boston est peut-être moins un problème maintenant, mais reste un facteur pour savoir si des Noirs sont embauchés pour entraîner dans la NBA aujourd’hui.