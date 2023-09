Bill Richardson, ancien gouverneur et ambassadeur à l’ONU, est décédé

WASHINGTON-

Bill Richardson, gouverneur démocrate du Nouveau-Mexique pour deux mandats et ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies qui a consacré sa carrière post-politique à la libération des Américains détenus à l’étranger, est décédé. Il avait 75 ans.

Le Richardson Center for Global Engagement, qu’il a fondé et dirigé, a déclaré samedi dans un communiqué qu’il était décédé dans son sommeil à son domicile de Chatham, dans le Massachusetts.

« Il a vécu toute sa vie au service des autres, y compris son mandat au gouvernement et sa carrière ultérieure, aidant à libérer des personnes retenues en otages ou injustement détenues à l’étranger », a déclaré Mickey Bergman, vice-président du centre. « Il n’y avait personne avec qui le gouverneur Richardson ne parlerait pas s’il promettait de ramener une personne à la liberté. Le monde a perdu un champion pour ceux qui sont détenus injustement à l’étranger et j’ai perdu un mentor et un ami cher. »

Avant son élection en 2002 comme gouverneur, Richardson a été ambassadeur à l’ONU et secrétaire à l’énergie sous le président Bill Clinton et a été membre du Congrès représentant le nord du Nouveau-Mexique pendant 14 ans.

Richardson a également parcouru le monde en tant que dépanneur diplomatique non officiel, négociant la libération d’otages et de militaires américains de Corée du Nord, d’Irak, de Cuba et du Soudan. Il a négocié avec un gratin des adversaires de l’Amérique, dont le dictateur irakien Saddam Hussein. C’était un rôle que Richardson appréciait, se décrivant un jour comme « le sous-secrétaire informel chargé des voyous ».

Armé d’un curriculum vitae en or et d’une riche expérience dans les affaires étrangères et intérieures, Richardson s’est présenté à l’investiture démocrate à la présidence en 2008 dans l’espoir de devenir le premier président hispanique du pays. Il a abandonné la course après avoir terminé quatrième dans les caucus de l’Iowa et dans les primaires du New Hampshire.

Richardson était le seul gouverneur hispanique du pays au cours de ses deux mandats. Il a décrit le fait d’être gouverneur comme « le meilleur travail que j’ai jamais eu ».

« C’est le plus amusant. Vous pouvez faire le maximum. Vous fixez l’ordre du jour », a déclaré Richardson.

En tant que gouverneur, Richardson a signé en 2009 une loi abrogeant la peine de mort. Il a qualifié cela de « décision la plus difficile de ma vie politique » parce qu’il avait auparavant soutenu la peine capitale.

Parmi les autres réalisations en tant que gouverneur figurent un salaire minimum de 50 000 dollars par an pour les enseignants les plus qualifiés du Nouveau-Mexique, une augmentation du salaire minimum de l’État de 5,15 dollars à 7,50 dollars de l’heure, des programmes de pré-maternelle pour les enfants de quatre ans, des exigences en matière d’énergie renouvelable pour les enfants. les services publics et le financement de grands projets d’infrastructure, notamment un port spatial commercial dans le sud du Nouveau-Mexique et un système ferroviaire de banlieue de 400 millions de dollars.

Richardson a continué sa diplomatie indépendante même lorsqu’il était gouverneur. Il venait à peine de commencer son premier mandat de gouverneur qu’il rencontra deux envoyés nord-coréens à Santa Fe. Il s’est rendu en Corée du Nord en 2007 pour récupérer les restes de militaires américains tués pendant la guerre de Corée. En 2006, il a persuadé le président soudanais Omar al-Bashir de libérer le journaliste américain Paul Salopek, lauréat du prix Pulitzer.

Richardson a transformé le paysage politique du Nouveau-Mexique. Il a collecté et dépensé des sommes records pour ses campagnes. Il a introduit la politique à la Washington dans un État occidental décontracté doté d’une législature à temps partiel.

Les législateurs, tant républicains que démocrates, se sont plaints que Richardson avait menacé de représailles ceux qui s’opposaient à lui. Le sénateur démocrate Tim Jennings de Roswell a déclaré un jour que Richardson « frappait les gens à la tête » dans ses relations avec les lobbyistes sur une question de soins de santé. Richardson a rejeté les critiques concernant son style administratif.

« Certes, je suis agressif. J’utilise la chaire d’intimidation du poste de gouverneur », a déclaré Richardson. « Mais je ne menace pas de représailles. Ils disent que je suis une personne vindicative. Je n’y crois tout simplement pas. »

Des amis et partisans de longue date attribuaient le succès de Richardson en partie à son acharnement. Bob Gallagher, qui dirigeait l’Association pétrolière et gazière du Nouveau-Mexique, a déclaré que si Richardson voulait que quelque chose soit fait, alors « attendez-vous à ce qu’il ait un fusil de chasse au bout du couloir. Ou une baguette ».

Après s’être retiré de la course à la présidentielle de 2008, Richardson a soutenu Barack Obama plutôt qu’Hillary Clinton. Cela s’est produit malgré une amitié de longue date avec les Clinton.

Obama a ensuite nommé Richardson au poste de secrétaire au Commerce, mais Richardson s’est retiré début 2009 en raison d’une enquête fédérale sur un prétendu système de paiement pour jouer impliquant son administration au Nouveau-Mexique.

Quelques mois plus tard, l’enquête fédérale s’est terminée sans aucune accusation contre Richardson et ses anciens collaborateurs. Richardson a eu un mandat difficile en tant que secrétaire à l’Énergie en raison d’un scandale concernant la disparition d’équipement informatique contenant des secrets sur les armes nucléaires au Laboratoire national de Los Alamos et de l’enquête et des poursuites du gouvernement contre l’ancien scientifique des armes nucléaires Wen Ho Lee.

Richardson a approuvé le licenciement de Lee à Los Alamos en 1999. Lee a passé neuf mois en isolement cellulaire, accusé de 59 chefs d’accusation de mauvaise gestion d’informations sensibles. Lee a ensuite plaidé coupable à un chef d’accusation de mauvaise gestion de fichiers informatiques et a été libéré avec les excuses d’un juge fédéral.

William Blaine Richardson est né à Pasadena, en Californie, mais a grandi à Mexico avec une mère mexicaine et un père américain qui était cadre dans une banque américaine.

Il a fréquenté une école préparatoire dans le Massachusetts et était un joueur vedette de baseball. Il est ensuite allé à l’Université Tufts et à son école supérieure en relations internationales, où il a obtenu une maîtrise en affaires internationales.

Richardson a déménagé au Nouveau-Mexique en 1978 après avoir travaillé comme membre du personnel de Capitol Hill. Il voulait se présenter à des élections politiques et a déclaré que le Nouveau-Mexique, avec ses racines hispaniques, semblait être un bon endroit. Il a fait campagne pour le Congrès à peine deux ans plus tard – sa seule course perdante.

En 1982, il a remporté un nouveau siège au Congrès dans le nord du Nouveau-Mexique, que l’État a récupéré lors d’une redistribution. Il a démissionné du Congrès en 1997 pour rejoindre l’administration Clinton en tant qu’ambassadeur à l’ONU et est devenu secrétaire à l’énergie en 1998, occupant ce poste jusqu’à la fin de la présidence Clinton.