Bill O’Reilly menace de poursuivre en justice un présentateur de PBS et s’en va en trombe lorsqu’on lui demande de régler ses différends en matière de harcèlement sexuel

L’ancien présentateur de Fox News, Bill O’Reilly, a quitté en trombe une interview avec Margaret Hoover sur « Firing Line » après qu’elle ait évoqué les allégations sexuelles qui l’ont conduit à être licencié en 2017.

Elle a commencé par dire : « Je ne m’attends pas à ce que vous puissiez commenter cela. » Il a répondu : « Eh bien, je savais que cela allait arriver », ajoutant : « Je serais stupide de ressortir cela. »

Hoover a mentionné l’article de 2017 qu’elle avait écrit pour le New York Times, qui qualifiait son licenciement de « mesure bienvenue ».

Il lui a répondu avec dédain : « Oui, je sais ce que tu as écrit. »

Après avoir lu à haute voix des extraits de l’article, y compris le fait qu’il avait « blâmé les autres », au lieu de mettre en pratique la valeur conservatrice fondamentale de la responsabilité personnelle, elle a demandé : « Comment réagissez-vous ? »

Il a répondu : « Je ne sais pas. Tu n’y connais rien, alors tu peux écrire ce que tu veux. »

Hoover, qui était un invité régulier de « The O’Reilly Factor » de 2007 à 2011, a rétorqué : « Je connais la culture que j’ai vécue. [at Fox News].”

Après avoir résumé son article comme étant « une diatribe », il a déclaré : « Je savais que vous alliez faire cela et je n’ai pas peur… la prochaine fois, n’écrivez pas d’essai incendiaire essayant d’être un « signaleur de vertu », à moins que vous ne sachiez de quoi vous parlez. »

Après que Hoover ait mentionné Gretchen Carlson, O’Reilly a dit : « Ça suffit, je ne vais pas entrer dans ce débat… c’est tout », mettant fin à l’interview plus tôt que prévu.

Il l’a ensuite prévenue que « vous auriez des problèmes » si elle utilisait une partie des images.

« Il est décevant que Bill O’Reilly, sachant qu’on lui demanderait de le faire, n’ait pas réfléchi à la façon dont les accords le concernant et impliquant plusieurs femmes ont affecté leur capacité à gagner à nouveau leur vie dans les médias, même s’il continue, selon ses propres termes, à « s’épanouir » dans les médias indépendants », a déclaré Hoover plus tard. Médiaïte.

Elle a ajouté que, pendant les sept années où elle a animé « Firing Line », O’Reilly a été la première invitée à partir plus tôt que prévu. « Il était clairement mal à l’aise de répondre aux questions liées aux allégations de harcèlement sexuel qui constituent une part importante de son héritage. Je lui ai également donné l’occasion de commenter la législation visant à donner aux victimes de harcèlement sexuel un pouvoir juridique supplémentaire et l’évolution de la culture du lieu de travail, et il a refusé. »

Vous pouvez visionner le clip de près de quatre minutes dans le tweet intégré ci-dessus. L’interview complète sera diffusée vendredi soir sur PBS à 20h30

O’Reilly a été licencié par Fox News en 2017, après un article du New York Times a révélé que la chaîne avait dépensé des dizaines de millions de dollars pour régler au moins six accusations distinctes de harcèlement sexuel à son encontre. Ces accusations remontaient au moins à 2004.

Médiaïte a été le premier à rapporter cette histoire.

