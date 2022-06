NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Bill Nye le « Science Guy » est officiellement un homme marié.

Magazine people partagé que Nye, 66 ans, a épousé la journaliste et auteure Liza Mundy, 61 ans, fin mai au Smithsonian Institute de Washington, DC

L’introduction initiale du couple découlait du livre de Mundy, « Code Girls: The Untold Story of the American Women Code Breakers of World War II », où elle mentionnait la mère de Nye, Jacqueline Jenkins-Nye.

Nye a eu vent du livre de Mundy et il lui a envoyé un e-mail, c’est là que leur histoire d’amour a commencé.

JUNETEENTH: BILL NYE ‘SCIENCE GUY’ ÉCOLE APRÈS AVOIR PUBLIÉ SUR LA FONDATION ET L’ESCLAVAGE DE L’AMÉRIQUE

Nye était auparavant mariée au journaliste Blair Tindall en 2006. Leur mariage a été de courte durée et le couple s’est séparé la même année. Le couple partage leur fille, Charity, 19 ans.

La star de « Star Trek », Robert Picardo, a été l’officiant du couple le jour de leur mariage, et le couple aurait écrit ses propres vœux.

Le duo a gardé son look de mariage intemporel car Nye portait des boutons de manchette qui appartenaient à son père, qui comportaient de petites pierres bleues.

Mundy portait une robe sans manches en satin blanc avec un bouquet de fleurs aux couleurs vives.

Le frère de Nye, Darby, et son ami de plus de 50 ans, Brian, étaient parmi ceux qui ont partagé un toast spécial. La fille de Mundy, Anna, a également partagé des mots gentils.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Au fil de la nuit, Mundy s’est changée en baskets avant de partager la première danse avec son mari. Nye et Mundy ont dansé sur la version de Sam Cooke de « What a Wonderful World ».