Bien que les fonds caritatifs de Murray semblent être parti, un autre utilisateur de Coinbase a fait don d’environ 187 500 dollars d’éther à Chive Charities, l’association à but non lucratif pour laquelle Murray collectait des fonds, afin de remplacer l’argent volé.

Les CryptoPunks sont parmi les NFT les plus recherchés et leur prix peut varier de 77 600 $ à 1,2 million de dollars en éther, selon GoBankingRates .

Murray est loin de la seule célébrité à être ciblée pour ses objets de collection numériques coûteux. En mai, par exemple, acteur et producteur Seth Green a perdu quatre NFT Bored Ape à une escroquerie par hameçonnage, c’est-à-dire lorsque des cyber-voleurs volent les informations personnelles des utilisateurs en les trompant avec de faux liens.

Comme CryptoPunks, les NFT Bored Ape sont parmi les jetons non fongibles les plus connus et une cible populaire pour le vol.

Depuis le lancement de la collection Bored Ape Yacht Club en juin 2021, un total de 143 NFT Bored Ape d’une valeur de près de 13,6 millions de dollars ont été signalés comme volés en août 2022, selon Immunefi, une société de sécurité Web3.

Green a payé près de 300 000 $ pour récupérer l’un de ses NFT volés, Bored Ape # 8398, qu’il envisage d’utiliser dans une série animée qu’il développe, selon Buzzfeed News.

Bien que les escroqueries cryptographiques impliquant des célébrités aient tendance à être les plus médiatisées, elles ne sont certainement pas les plus courantes, déclare Chen Arad, directeur de l’exploitation de Solidus Labs, une société qui fournit des services tels que la surveillance commerciale, la surveillance des transactions et le renseignement sur les menaces à certains. des plus grandes bourses.

“Les escrocs ne font pas de discrimination et ciblent tous ceux dont ils pensent pouvoir obtenir de l’argent, des célébrités à la royauté en passant par les gens ordinaires”, a-t-il déclaré à CNBC Make It.

Cependant, les cybercriminels ont tendance à s’en prendre aux célébrités en particulier parce que “cela ajoute du buzz” et attire davantage l’attention, explique Arad. “Les célébrités sont également perçues comme riches et le sont souvent, ce qui en fait une cible de choix”, dit-il. “Les célébrités traitent un volume élevé d’offres/suggestions, ce qui pourrait signifier moins de temps pour examiner et évaluer correctement leur légitimité.”