Bill Murray et les frictions d’Harold Ramis sur “Groundhog Day” ont rendu le film “considérablement moins amusant à faire”, déclare le producteur

Bien qu’ils aient tourné six films ensemble, Bill Murray et Harold Ramis n’ont pas entretenu une relation saine après le tournage de “Groundhog Day” en 1993.

Ramis, décédé en 2014 après avoir souffert de complications d’une vascularite inflammatoire auto-immune, a non seulement joué aux côtés de Murray dans des films, mais a également dirigé l’ancien acteur de “Saturday Night Live”.

En plus de co-écrire le scénario, Ramis a réalisé “Groundhog Day”, qui, selon le producteur Trevor Albert, a provoqué un environnement “tendu” sur le plateau entre le réalisateur et l’acteur vedette, Murray.

“C’était un tournage tendu pour un certain nombre de raisons”, a déclaré Albert au Hollywood Reporter, avant le 30e anniversaire du film.

“C’était malheureux et cela a probablement rendu le film beaucoup moins amusant à faire. Mais vous pouvez toujours faire un très bon film quand les gens ne sont pas en parfaite harmonie”, a-t-il ajouté.

Danny Rubin, qui a co-écrit le scénario avec Ramis, a déclaré au New Yorker en 2004 que la relation entre Ramis et Murray évoluait au moment du tournage, en partie à cause de la vie personnelle et du comportement de Murray.

“Ils étaient comme deux frères qui ne s’entendaient pas”, a expliqué Rubin. “Et ils étaient assez éloignés sur le sujet du film – Bill voulait que ce soit plus philosophique, et Harold n’arrêtait pas de lui rappeler que c’était une comédie.”

Ramis, pour sa part, a développé la faille en disant après le tournage : “Parfois, Bill était vraiment irrationnellement méchant et indisponible ; il était constamment en retard sur le plateau… Ce que je voudrais lui dire, c’est exactement ce que nous disons à nos enfants : “Vous n’avez pas besoin de faire des crises de colère pour obtenir ce que vous voulez. Dites simplement ce que vous voulez.””

Ramis et Murray, qui ont également collaboré à des films tels que “Caddyshack” et “Ghostbusters”, avaient une amitié difficile, bien que Murray ait été le parrain de l’une des filles de Ramis.

Après le film, leur communication s’est arrêtée; les hommes cessèrent de se parler.

“C’est un énorme trou dans ma vie”, a déclaré Ramis à propos de la défaite. “Mais il y a tellement de problèmes de fierté à tendre la main. Bill vous donnerait son rein si vous en aviez besoin, mais il ne retournerait pas nécessairement vos appels téléphoniques.”

Hormis de brefs échanges lors de fêtes au fil des ans, les hommes ne se réuniraient que juste avant la mort de Ramis en 2014, selon un rapport de Variety.